Los concejales del Partido Popular, el Partido Socialista y el Grupo de No Adscritos de Ribadeo se unieron para presentar una moción en la que solicitan que en el próximo Ribadeo Indiano se recauden fondos para el hospital Hijas de Galicia en La Habana, devastado por el último huracán que asoló la capital cubana. Todo ello aprovechando que este año esa fiesta estará dedicada a Cuba. No tendría nada de particular de no ser por que seis de los siete ediles en la oposición no tienen ya ningún contacto con el partido por el que en su día se presentaron. Todos salvo Cristina Losas. Así acabará este mandato en Ribadeo, donde en el BNG también hay varios concejales más fuera que dentro del ejercicio de gobierno.

En el caso del PP las desavenencias son notorias y todos las hicieron públicas salvo el propio portavoz, Jesús López Penabad, que no obstante se mantiene al margen de cualquier actividad política desde que fue reemplazado por Daniel Vega en una decisión tomada desde la dirección de los populares.

En el PSOE hace ya tiempo que su portavoz, Aurora González, había exteriorizado públicamente sus desavenencias con el funcionamiento interno del partido en distintos estamentos, los acusó públicamente de falta de democracia interna y anunció su intención de dejarlo. Tampoco mantiene buena relación con su actual secretario local. Su compañera en la corporación, Cristina Losas, es la única que al menos sigue dentro de la formación política.

El tercer caso es igualmente curioso, porque la que fuera concejala de Ciudadanos, Marta Sáiz, abandonó el partido para pasarse al Grupo de No Adscritos.

De modo que ante esta situación resulta complicado discernir hasta dónde llega la implicación en una moción que el gobierno municipal, al menos de entrada, no tiene pensado apoyar.

LA PETICIÓN. La moción en sí misma pide que en el Ribadeo Indiano se incluyan "unha serie de proxectos e actividades que poden ser, entre outras, concertos, mercados solidarios, poxas de arte, apertura dunha conta corrente para recadar donativos, accións concretas nas distintas parroquias e en medios de comunicación tendentes a solicitar axudas económicas para contribuír a restaurar, total ou parcialmente, o Hospital Materno Hijas de Galicia da Habana, en Cuba". Dicen que "sería un pequeno xeito de devolver tanta solidariedade e tanto apoio como brindou Cuba, e o pobo cubano, aos galegos e, particularmente, ás galegas emigrantes".

También quieren que el alcalde implique en la iniciativa a Xunta o Diputación, entre otros.