La concejala del Partido Popular de Viveiro María Jesús Vale presentó este lunes su renuncia al cargo, como ya había anunciado este periódico.

"Sinto unha gran decepción tanto coa xestión do Partido Popular provincial de Lugo, como coa xestión de augas de Galicia dependente da Xunta de Galicia", explica la edila en un comunicado, en el que añade que "por principios e ideais" no se ve motivada para seguir en el cargo.

La edila popular fue muy crítica en los últimos días con el ente autonómico Augas de Galicia tras la riada de Xunqueira, donde resultó dañada la casa en la que vive su padre y donde tiene sus recuerdos familiares. "Estou falando en contra do meu partido, pero isto é cousa de Augas de Galicia porque non deixa limpar os ríos, tálanse árbores e iso vai cara aos cauces, túpense e logo pasan estas catástrofes. Isto non se pode permitir. Son os efectos secundarios de que Augas teña todo isto desatendido", aseveraba a este diario a la mañana siguiente del suceso.

Tampoco se quedó callada cuando visitó la zona la conselleira de Infraestruturas, a la que insistió en que parte de la responsabilidad en los daños que había causado la riada la tenía Augas.