El edil del PSOE de Riotorto mantendrá su denuncia a pesar de recuperar el agua

El portavoz socialista de Riotorto, José García, anunció este lunes que continuará adelante con la denuncia delante del Contencioso Administrativo, una vía que ya anunció que emprendería tras la decisión del alcalde de cortarle el servicio de agua en su domicilio el pasado jueves.

El socialista asegura que seguirá adelante con el proceso a pesar de que el servicio ya le fue restituido. Según indicó el propio García, el pasado sábado un fontanero, que realiza trabajos como autónomo, se personó en su domicilio para comunicarle que le iba a restablecer el servicio y colocar un contador fuera de la vivienda. "Todo este espectáculo do PP de Riotorto é bochornoso", dijo García, "ademais de converterse nunha auténtica persecución política, que non pode ter cabida nunha democracia". El socialista insiste en que está al corriente de los pagos del agua y que cortarle el abastecimiento durante tres días "foi unha medida caciquil, déspota e incoherente".

"As veciñas e veciños de Riotorto merecen un alcalde comprometido, serio e rigoroso e non unha persoa que usa o seu despacho na alcaldía e o seu cargo político para amedrentar a oposición política no seu concello", aseguró el edil socialista. "Non quero que ningún veciño deste concello pase pola situación que pasei eu estes catro días, sen poder ter acceso a auga na miña vivenda, polo tanto pelexarei para poñer luz e taquígrafos a esta lamentable situación", añadió.

El alcalde riotortense, Clemente Iglesias había explicado que el socialista llevaba "oito anos captando auga de xeito ilegal" de la traída municipal y justificaba que tenía los recibos al día porque siempre paga el mínimo "porque o contador sempre está a cero". Iglesias también criticaba que el contador de la vivienda de García estuviera dentro de su propiedad, algo que ahora se subsanará.

El regidor defiende su forma de actuar ante una situación que consideraba que no era la apropiada y ya la semana pasada avanzaba con respecto a la posible vía judicial que adoptaría García que, "pode facelo cando queira porque sei que todo está feito correctamente".