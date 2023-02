Un edificio enfermo y contratos sin renovar

Los pocos vecinos que quedan en la Rúa Mar Cantábrico de Burela están hartos. La situación del edificio y las viviendas situadas en él es muy precaria y piden a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como la Sareb, y que es la dueña del inmueble, que arregle los desperfectos, ya que los vecinos están alquilados.

En la actualidad quedan cuatro personas residiendo en un edificio que tiene unas dieciséis viviendas. Se trata de pisos de protección autonómica y cuyos inquilinos tienen asegurado el alquiler hasta el 2029.

Hasta hace siete meses, los vecinos hacían transferencias bancarias a la Sareb para pagar el alquiler mensual. En el caso de uno de los vecinos, pagaba 231 euros. Pero hace más de ocho meses llegó un trabajador de una gestoría, Intrum, para hacer los nuevos contratos por los seis años que les quedan de alquiler a los bureleses. Incluso pidió autorización a los inquilinos para poder domiciliar el pago, pero desde entonces no han vuelto a saber nada. "Nos dijeron que nos iban a llegar los contratos y que los teníamos que devolver firmados, pero aquí no llegó nada, y desde entonces no pagamos", explica uno de los vecinos, que prefiere permanecer en el anonimato. "Yo lo que quiero es pagar, porque no quiero deber dinero a nadie", añade.

Pero el mayor problema que hay ahora es el estado del edificio. Según el vecino, las tuberías están podridas, "cada dos o tres meses hay una rotura, y las calderas pierden agua y una de ellas reventó hace dos años", explica. De hecho, este inquilino dice haber gastado más de 2.000 euros en arreglos "cuando de eso se tenía que encargar la Sareb, que tiene un seguro", advierte.

Incluso recuerdan cómo el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, "nos dijo que de estos arreglos se tenía que hacer cargo la Sareb o alguna de las gestoras que mandan", explica el vecino afectado por el mal estado del edificio, que lleva casi dos décadas viviendo en su piso de la Rúa Mar Cantábrico.

En el edificio quedan cuatro vecinos, muchos otros ya se han ido. Es el caso de otro inquilino, que hace ya siete meses que no está, se ha mudado ante los problemas que tiene el edificio. "Cuando me fui mandé un burofax advirtiendo de mi marcha, tenía todo pagado y quería devolver las llaves, hasta hoy", dice este hombre, que aún mantiene las llaves del piso que nadie le ha recogido.

Así, lo que los vecinos reclaman es que la Sareb se haga cargo de los arreglos que hacen falta al edificio y también firmar los nuevos contratos, hasta 2029, porque llevan siete meses sin pagar.