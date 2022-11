El edificio del Casino de Viveiro vive su ocaso totalmente vandalizado

El edificio del Casino de Viveiro, que sirvió de punto de encuentro y diversión de varias generaciones, se encuentra totalmente vandalizado tras cinco años sin uso. El propietario, Portos de Galicia, tiene previsto derribarlo y ya empleó 12.000 euros en la elaboración del proyecto técnico de demolición. Sin embargo, el documento se encuentra "en supervisión" ya que las primeras estimaciones situaban en cerca de un millón de euros el coste de ejecutar el derribo y el ente público pretende reducir ese montante.

El abandono que se aprecia a simple vista en el exterior del edificio desde hace ya varios años, con pintadas en las paredes o ventanas rotas, es solo un aperitivo de lo que hay en el interior, con todo lo que allí quedaba totalmente revuelto y roto, en un escenario en el que se mezclan mesas, sillas, puertas arrancadas, documentos, cintas de vídeo, cristales, herramientas, botellas o restos varios, con daños que se repiten en todas las estancias y hasta en los contadores eléctricos, según relata un antiguo socio. Solo en el salón principal, que acogía los grandes eventos, parecen resistir algunas de las lámparas que diseñó el artista Neira Brochs y que "son auténticas obras de arte, unha preciosidade e moi orixinais, habería que protexelas", incide.

"É para caerche a alma aos pés, está todo tirado polo chan e cheo de porquería porque parece que ata hai xente que fai festas e durme alí", comenta este vivariense, que califica de "unha vergoña" el abandono del inmueble y demanda "a quen corresponda" que termine con esta situación y que al menos "non deixen que entre a xente e faga lumeiradas", pues aunque hay una valla que rodea el edificio, el acceso al mismo no es demasiado complicado a través de ventanas rotas. Incluso hace un año trascendió que el inmueble estuvo okupado por una persona.

La centenaria sociedad del Casino se disolvió en 2017 por falta de relevo en la directiva y por la continua caída de socios. Posteriormente hubo un proceso de liquidación concursal en el que se subastaron buena parte de los bienes que había en el inmueble -que había sido inaugurado en 1982- y Portos recuperó la titularidad del terreno, que además del edificio incluye una amplia zona de suelo dotacional que el Concello tenía intención de que pudiese revertir al ente local para que fuera de disfrute de los vecinos.

Exsocios creen que el Casino todavía podría servir a la sociedad vivariense. "É o sitio ideal para montar unha escola náutica para nenos e rapaces, porque alí se pode practicar calquer tipo de deporte, desde vela, motonáutica, piragüismo, remo..., xa que conta con rampas, con lugares de amarre ou con sitio de mariña seca para deixar as embarcacións", proponen. También señalan que "ten no exterior unha extensión enorme e en Viveiro hai escaseza de recintos deportivos; poderían facese canchas para varias cousas, ou incluso no aparcadoiro un recinto para autocaravanas, cobrándolles o servizo. O que non se pode é permitir esta situación, é unha atrocidade", recalcan.