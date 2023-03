El Ecce Homo preside el cartel de la Semana Santa de Viveiro

La Semana Santa de Viveiro, que cumple una década del reconocimiento de Interés Turístico Internacional (16 de abril de 2013), sigue dando pasos en su promoción exterior. Tras las presentaciones en Póvoa do Varzim, en Portugal, y Palermo, en Sicilia, ahora difundirá los 2.000 carteles editados por toda España y en el extranjero, indicó el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga. El autor de la imagen que los ilustra —el paso del Ecce Homo bajo la Puerta de Carlos V—, Saúl Jiménez, agradeció la encomienda de la Xunta de Cofradías y pidió que se considere el trabajo para "un libro de calidad fotográfica, para que quede como recuerdo en el pueblo", pues cree que "quizá sea el mejor trabajo que he hecho".

Habló así de las instantáneas que compondrán la exposición que se instalará en la Praza Maior durante la celebración. Además de captar las imágenes, "considero que he humanizado la Semana Santa, he hecho texturas, colores, composiciones, y cada vez que lo cojo me pongo a llorar". Prima las fotos de gente, "quiero que quede ese legado para todos, en honor al pueblo que me acoge".

El autor recibió un detalle por su colaboración, que le entregaron Veiga y la alcaldesa, María Loureiro, quien le puso como "inmellorable narrador das nosas tradicións e xentes" y recordó su nominación a los Goya de fotografía. La regidora subrayó que "é emocionante pensar que xa queda pouco para vivir nas rúas o sentimento que acompaña sempre á nosa Semana Santa" y agradeció el trabajo de la Xunta de Cofradías.

Loureiro apuntó que este año se conmemora el 75 aniversario del primer desfile del paso actual de La Borriquita, en 1948, y expresó la satisfacción al ver el interés que despierta la Pasión vivariense, "unha das mellores de España pola riqueza das súas imaxes, moitas delas articuladas, e pola súa antigüidade patrimonial, que se remonta ao século XIII", por lo que garantiza el apoyo municipal "para que sexa cada ano mellor".

José Veiga destacó el encargo a Jiménez, "el fotógrafo más laureado", integrante de una familia que captó la mayoría de las fotos de la Semana Mayor en el siglo XX: "Creo que Viveiro tiene pendiente recuperar ese material gráfico, igual que hizo Lugo con el archivo de José Luis Ben". También agradeció al Concello, a la Diputación y a la Xunta su apoyo.

Programa Adral

María del Carmen López Chipe ofreció pinceladas sobre el programa cultural y religioso Adral de la Semana Santa "sentida", con un amplio abanico de actos previos a los días centrales: conciertos, conferencias y exposiciones servirán de preparación para la celebración, que "é a icona que máis representa o patrimonio material e inmaterial de Viveiro. Temos o orgullo de levala como bandeira a todos os sitios". Adral dará paso al pregón de Emilio Xosé Insua, el 1 de abril.

El sacerdote Xosé Román señaló que "non se trata de recordar un acontecemento pasado, senón de vivir a experiencia persoal como gracia do significado de tan grande misterio". El jefe territorial en Lugo de la Vicepresidencia Primeira y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, Gerardo Criado, manifestó que toda la provincia y Galicia están orgullosos de Viveiro por su Pascua y agradeció el trabajo de la Xunta de Cofradías.

La presentación del cartel y el programa culminó con un vídeo promocional hecho por Rafa Rivera con material de Logavídeo.