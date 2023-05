Del Ebro B 45 de ayer, a la nueva pick up eléctrica Ebro

Puede que hayan oído estos días el anuncio del resurgir de la marca Ebro, sí, la de los camiones, autobuses y tractores que todavía aran nuestra tierra. La van a desempolvar para darle otra oportunidad a la fábrica de Motor Ibérica en la Zona Franca de Barcelona, ahora que Nissan se ha ido, como antes se fueron Kubota o Suzuki. La apuesta ahora, con fondos europeos Next Generation por supuesto, es comenzar a producir una pick up eléctrica en 2024 y dar trabajo a la antigua plantilla de la Nissan, que ya conoce parte del producto pues la base será la conocida Navara. Si hay o no mercado para este nuevo Ebro a pilas, el tiempo lo dirá. De coger el camino de lo prácticos y robustos que fueron sus abuelos, seguro que triunfa. Esperemos que no se quede en un producto elitista.

Nueva pick up eléctrica de Ebro. AEP

Los Ebro quedaron de colección, como este camión basculante B 45 del transportista Jesús Suárez Oliver, que lo heredó de su padre Antonio Suárez Eijo. Lleva Xove en la visera de la cabina y un curioso extintor original dentro de la misma. Fue restaurado en 2004 pues algunos elementos como la defensa estaban podridos tras muchos trabajos.

Puesto del conductor del B 45 con el extintor en el parabrisas partido. X.L.

Suárez, que tiene una flota de 30 camiones entre los tráilers de ruta, hormigoneras y, sobre todo tractoras para las 45 plataformas de transporte de madera, tiene los vehículos antiguos como hobby. De hecho, restauró también el raro (y feo) Citroën C8 que su padre había adquirido a un cura local, acaba de restaurar el R5 TL de su vecino David da Fonte, ya que no quiso verlo coger el camino del desguace, y su idea sería recuperar uno de aquellos coches con ruedas de madera, "un Citroën 11 lixeiro ou así".

El C8, por dentro. X.L.

Pero el Ebro es su emblema familiar y empresarial (lleva el nº 1 en la aleta) y el próximo 2 de julio cumplirá 60 años desde que llegó de Motor Ibérica con el 4 cilindros diésel Ebro original (después les podrían los Perkins) para cargar bonito en Burela y Celeiro que llevaban a Vigo o A Coruña.

"Facíase a viaxe con 500 pesetas de gasóleo, tres euros de hoxe e ían ata As Neves co peixe. Dende alí, en Casa Toñita, chamaban por teléfono para saber onde había mellor venta para aquel bonito que ía entre folla de felga, nada de xeo aínda", explica Jesús.

El cuatro cilindros diésel de Ebro. X.L.

Fueron los inicios, como para muchos autónomos del reparto que vieron en este vehículo de medio tonelaje su oportunidad; después llegaron otros Pegaso cuatro ejes, un furgón Mercedes y el Ebro de parabrisas dividido continuó acarreando materiales de construcción o lo que fuera, en trayectos más locales bajo su matrícula LU sin letra. Ahora pasa las ITV como histórico, cada dos años y no precisa tacógrafo.

Suárez, con el R-5 TL restaurado. X.L.

Recuerdo uno de reparto de muebles del carpintero de mi calle, ya de serie C posterior con morro achatado y más estrecho, pero los B-45 eran famosos acarreando gaseosas, cervezas y otras bebidas y mercancías. A pesar de que no eran un prodigio de comodidad ni de frenada (tambores), pusieron a andar el país, cargados de sacos, con pescado o ganado en su caja de madera abierta y bajo lona. Y también estaban los Avia, para ir de feria y fabricados asimismo en la Zona Franca.

Ficha técnica

La nueva operación industrial de Zona Franca en esta coyuntura mundial con cambios en la automoción se parece un poco a la de aquella época. En la posguerra estaba casi todo por hacer con los coches y camiones -hoy España vuelve a tener los deberes sin hacer con los eléctricos-, y encima Ford Motor Ibérica, que había comenzado en los años 20 a fabricar en Cádiz primero y después en Barcelona sus coches y camiones, era nacionalizada, quedando bajo amparo público y nuevos socios como Masey Ferguson después.

Fue así como comenzaron a salir los primeros Ebro de Zona Franca. ¿Por qué el nombre del caudaloso río? Porque el modelo primero B 35 y después B 45, aprovechaban la experiencia de la gente y la planta barcelonesa y eran en esencia los Thames (el famoso río inglés) que llegaban con la marca estadounidense y tecnología inglesa fabricados por Ford en el Reino Unido. Con los tractores Fordson pasó algo parecido. Aunque aquí, por cuestiones del consumo, ya no se montaron con los motores V8. Aquí el cuatro cilindros aguantó lo indecible, eso sí, traqueteando y soltando humo en los fríos inviernos.

Un Ford Thames restaurado de la empresa Duro, visto en Vigo. X.L.

Para rutas largas, estaba desfasado y, de hecho, a casa de los Suárez llegaron ya otros vehículos: "Cando se xubilou meu avó viñera un Pegaso 4 eixes do que aínda acordo a matrícula, LU-1476-B, para a ruta. Ía con aluminio ou táboas daquí para Castellón e viña de volta con azulexos dalí ou facías cola nas rúas de Madrid para cargar cervexa na Mahou", recuerda Jesús, amante de las máquinas de aquella época.

Interior del Thames, de Duro. X.L.

Como decíamos, conserva el Citroën C8 con el que lo llevaron al Parque de Atracciones madrileño. Es un coche raro, con la misma tecnología y motorización que los 2CV y Dyane 6 pero "feo, feo", como él mismo reconoce y le ha metido una restauración a fondo de la mano de un mecánico que sabe de lo clásico, Talleres Rafael, de Loiba. Cree que los de ahora "non os entenden" sin las comprobaciones electrónicas y, desde luego, el ralentí de este va perfecto. Sobre el Renault 5 del vecino, salvado del desguace y ahora impoluto, pronto lo pondrá a la venta. Fue una operación rescate pero ya tiene su ocio puesto en un Seat 600 que localizó y compró en León por internet.

El Citroën C8 en el garaje. X.L.

En casa hubo otros coches para el recuerdo, como un Renault 12 familia o una furgoneta 2CV que también dio mucho juego pero no se puede guardar todo en condiciones. Le pesa no haberse quedado con el furgón Mercedes Benz del "modelo redondo", del que ahora no encuentra hermano por ningún lado.

Para el día a día y viajes largos, prefiere el coche de hoy. Tuvo Mercedes 220, BMW 318 y ahora hay un X1 y un X3 6 cilindros 280 CV biturbo. El Ebro nuevo, ni por pick up, ni tampoco por eléctrico, entraría en sus planes. "Seguirei comprando diésel pois probei Mercedes eléctricos, BMW híbrido e me parecen o timo da estampita. Non hai autonomías suficientes a non ser para os pequenos eléctricos ou vehículos de reparto que se movan en cidades. Tampouco nos dicen como se desfán das baterías que xa non valen e, por riba, acordo de cando nos querían meter os camións a gas hai seis ou sete anos; o que picou hoxe está arruinado e cun vehículo que contamina máis ca un camión Euro 6", dice Suárez Oliver.

Aunque reconoce que todo se ha vuelto más caro: "Unha cabeza tractora custa hoxe 30.000 euros máis ca ano e medio e logo temos máis peaxes, euroviñetas, etc.". Del renacimiento de Ebro como vehículo eléctrico para trabajar, netamente industrial, todavía falta historia por escribir. Ojalá le vaya mucho mejor que a los magníficos Isuzu que llegaron a España para ocupar un hueco parecido con sus motores 2.500. Hay objetivos para dentro de unos años de 50.000 unidades anuales, para 2027. Se habla de autonomías de 440 kilómetros y también de electrificar la furgoneta NV-200 de la Nissan que también se fabricaba en la planta catalana.

Experiencia y producción existen sobre los mismos cimientos, ahora le toca al máximo accionista en Zona Franca, EV Motors, sacarles rendimiento. Ahí están éxitos como los Ebro o las míticas Vannete aunque las apuesta para la "descarbonización" y la "electromovilidad" son en gran parte inciertas.