El E30 del joven que aprendió a conducir en un BMW 750

Borja Torrente podría estar entre los miles de ‘etreinteros’ colados por el clásico BMW. Desde que lo compró hace año y medio le ha hecho las mejoras esperadas pero tampoco es un coleccionista al uso.

Para empezar, aprendió a conducir de muy niño, moviendo coches en el taller del abuelo, en Vilanova de Lourenzá. Y no precisamente en un BMW de los ligeros sino en un enorme 750 con cambio manual y doce cilindros. Toda la vida familiar circula sobre ruedas pero, casi mejor, repasamos la nómina de coches que ha tenido, y saquen conclusiones:

Su primer turismo fue un Honda Accord de 1997 que le pasó el abuelo para desplazarse a Ribadeo a cursar el ciclo de automoción. La fiabilidad y el avanzado motor VTEC, de bajo consumo, eran sus credenciales. Después estuvo a punto de perderse por las corredoiras en la afición a los 4x4 pues por sus manos pasaron un Jeep Cherokee diésel y otro enorme Gran Cherokee con el propulsor gasolina 4.0. También ha tenido un Suzuki Samurai 1.300.

Pero pronto le entró la fiebre BMW y se hizo con dos E36, aparte de otros que ha ido probando y dejando ir: "Gústanme case todos pero non por moito tempo, para catalos e deixalos e por iso tiven un VW Golf MkV GTI, outro Golf VII Club Sport, un Audi A3 1.9 TDi, outro Serie 3 de BMW pero E91, outro 320 E46, un 730 E39...cando me empezo a cansar deles poño un anuncio e véndoos", asegura.

Los quads son otra de sus pasiones y tuvo cinco, entre ellos un Yamaha Blaster que ya conducía con 13 años, un Gas Gas Wild y, actualmente un Suzuki LTR 450 Black Edition. En la nómina actual de coches conserva el Honda amarillo y un Seat Ibiza Cupra TDI, además del BMW E30.

Una ventaja para moverse con tantos ‘hierros’ ha sido no solo su formación sino el taller del abuelo Germe Carril, antes a la salida de Lourenzá y ahora en el polígono de Barreiros, donde también está su tío. "Grazas a eles que me deixan argallar alí en C.G. Automoción.". También han restaurado un Opel Calibra Turbo 4x4 y le van a dar otra vuelta a un Calibra 2.0 16 V, coches con una estética muy llamativa.

La del E30, con 34 años en sus ejes, siendo moderna, no lo era tanto pero muchos lo recordarán en España dando guerra en los podios del Campeonato de España de rallys a los mando se de Pep Bassas. Sus cruzadas no se olvidan y muchos jóvenes han buscado este BMW por su ligereza y nervio mecánico, aunque ahora están muy cotizados y se pagan caros algunos recambios.

Borja nos lo enseñó un sábado que lo disfrutaba junto a Maite Rego Ferreira, también muy aficionada a los coches. Le llegó desde Pontevedra como parte de pago de otro coche. "A meu avó -asegura-, sempre lle tirou o BMW e neste presentouse a oportunidade. Sobre o 6 cilindros de 129 CV funlle facendo cousas, restaurándolle a tapicería interior, que tardou dous meses en vir de Alemaña e non é nada barata".

Imagen del interior. AEP

Para darle músculo, le cambió la admisión por la del 323 "máis grande ca do 325 e con mellor resultado, e tamén inxectores". En lugar de las llantas de 15 pulgadas y 5 palos ahora luce unas BBS RS2 de 17’’, también de aluminio pero algo más pesadas, por lo que reemplazó el grupo de la transmisión por otro más corto y autoblocante. Con la suspensión roscada para regular altura y dureza, y con unos separadores de ruedas, el E30 vuelve a estar echo un chaval. Y no faltan otro escape y esos ojos de ángel, unos aros de luz muy característicos para unos faros redondos y separados que fueron irrepetibles en los BMW.

Con esos cambios, el E30 empuja más pero tampoco era el objetivo primordial. A los forofos del drift, que valoran la ligereza y otras muchas preparaciones, casi les parecerán chiquilladas. Y es que a esta serie 3 y las posteriores les han caído tantas repotenciaciones (incluso Swaps a cambios a motores más grandes) para parecerse a los M3, que las posibilidades son muchas. Hay versiones estadounidenses, alemanas, italianas, 4x4, descapotables... y muchos aficionados soñando con un 325i Sport, un deportivo puesto a puntos de fábrica. Pero lo importante es que casi cualquiera de los hermanos pesqueños de este y de los M3 admite modificaciones homologables dependiendo del gusto y del bolsillo del propietario.

Puestos a pedir, y dado que los E30 con el soberbio motor 4 cilindros de 200 CV es casi inalcanzable por su escasez y precios, Borja reconoce que "sempre quixen un M3 E46 co motor seis cilindros atmosférico", un BMW posterior pero también mítico. En todo caso, su clásico actual no está pensado para los circuitos. " Para iso teño preparado un Citroën Saxo VTS 16 válvulas que me vale para ir aos de Braga, A Pastoriza, Jarama ou Arcos", dice. Esta berlina E30 perteneció a un primer propietario que con 78 años lo legó también a su nieto. Borja es el tercer propietario.

Ficha técnica

Imagen del motor. EP

Combustible: Gasolina



Cilindrada: 1.990 cc



Potencia: +129 CV



Par máximo: 174 Nm/4000rpm



Transmisión

Caja de cambios Manual

5 velocidades



Tracción Trasera



Prestaciones

Velocidad máxima +197 km/h



Aceleración (0 a 100) 10,2 sg



Consumo medio 8,9 litros