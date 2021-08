Un cazador de Viveiro ha divulgado un vídeo en el que amenaza de muerte a uno de los biólogos encargados de censar a los ejemplares de lobo en el norte de Galicia. "Que veña Deus e a Virxe aquí e que recen para que non asome o fociño por aí porque vai levar máis 'plomo' que María santísima, tanto o lobo como o paisano que anda por aquí patrullando, e poñendo cámaras e botándolles atrainte en gran, e toda esa historia", advierte el furioso cazador en la grabación, de la que se ha hecho eco la TVG.

El detonante del conflicto parece estar en la muerte de una perra de caza, supuestamente atacada por un lobo. Así, el cazador culpa al biólogo y a su equipo de la presencia de estos animales en su zona, al acusarlo de utilizar sustancias para atraer a los ejemplares para su estudio.

"Como te vexa aquí na miña zona non vou mirar para atrás amigo. Pódelo tomar como unha ameaza, como un aviso ou como unha información, como queiras ti. De feito, acabo de chamar a un colega a ver se estabas pola zona, para botar todo isto nun saco e botarcho na mesa onde tomas o café", afirma tras enseñar los restos de su perra.

El cazador da muestras de conocer los hábitos de trabajo del biólogo e incluso da detalles del vehículo que conduce. "Espero que che chegue este vídeo se tes algún amigo cando tomes o café aí na Lareira, que non te despistes cando andes polo Xistral no Toyota Land Cruiser que tes de tres portas, branco cun adhesivo dun xabaril detrás de vinilo".

"No camiño xa nos atoparemos ti mais eu. Sexas ti ou os outros dous compañeiros cos que andas no coche. A min irame ao peto, impórtame tres collóns, que mentres haxa un peso no banco pago o que sexa pero ti, me cago na Virxe, e polas cinzas de miña nai que vas saír escouceado de aquí".