De dueños de la Orquesta Principal de Mondoñedo a hosteleros en una casa rural

Los momentos de crisis sirven a veces de empujón para emprender nuevos proyectos e incluso materializar anhelos como el que tenían los propietarios de la Orquesta Principal de Mondoñedo, Manuel Fariña y Mónica Barreira, de restaurar su vivienda en el lugar de Cabana, en Viloalle, para destinarla a alojamientos.

"Levamos desde o 2010 facendo arranxos na casa, sempre pensando nunha futura xubilación no turismo rural, pero debido á pandemia vímonos na obriga de acelerar o proceso", explica ella sobre la reciente apertura de A Casa das Augas, llamada así "porque está rodeada de auga por todas partes", al lado del río Gontán y con tres molinos, un canal, tres fuentes o una piscina fluvial.

"Sempre pensamos que a ubicación da nosa casa era ideal para turismo rural, porque ofrecía moita natureza, moita vida e o tema da auga é unha cousa que gusta moito á xente", comenta la propietaria, que se muestra "moi ilusionada " con esta nueva etapa en la que se decidió dedicarse por completo a la casa rural. "Foi unha decisión moi meditada, eu levaba 26 anos nos escenarios e vouno deixar —su marido, también presidente de la Asociación Galega de Orquestras, sí continuará con la agrupación musical—, pero agora tamén seguirei en contacto coa xente e podo ao mesmo tempo atender á miña familia, que a orquestra non mo permitía tanto", dice.

La reforma de la casa para la apertura del negocio este verano consistió en separar la parte privada de la familia de la destinada a alojamiento y en poner baños en todas las habitaciones, unas estancias también equipadas con wifi y TV.

En la vivienda y su entorno realizaron muchos otros arreglos y en ellos Mónica agradece la buena mano de su marido. "Fixo moitos arranxos, traballou moito na pedra e moitas cousas que hai na casa foron restauradas pola man del. Por exemplo descubriu o canal que vén do muíño e fíxolle un bordo de pedra onde a xente pode estar sentada mirando cara á auga, fixo a zona do cenador, do merendeiro ou da piscina fluvial", comenta. Y las mejoras no terminaron, pues su intención en el futuro es restaurar uno de los tres molinos con que contaba la vivienda "para deixalo a modo de museo".

La casa consta de cuatro habitaciones, dos de ellas conectadas entre sí en una estancia familiar a la que denominan A Cortiña en referencia al nombre de la finca a la que da en la parte trasera de la vivienda, con vistas a la montaña. "Quixemos conservar o nome tradicional da finca, que era a Cortiña da casa", apunta. La tercera habitación —doble con opción de cama supletoria— es O Canal y está situada encima de un antiguo molino. "Consta dun balcón todo cheo de flores e as vistas dan ao río e ao canal que descende por toda a finca da casa", detalla, mientras que la cuarta, A da Avoa —también doble—, tiene un significado muy especial para la propietaria: "Dedicámola aos piares da casa, a miña nai e a miña avoa, que son as que foron quedando na casa e forman parte fundamental dela, por iso queriamos velas reflectidas sempre nun sitio", como esta habitación.

La casa también cuenta con zonas de descanso con mesas y sillas, columpios para los niños, un salón de desayunos o una zona al lado del río con cenador "onde a xente pode elixir entre almorzar no interior ou no exterior da casa".

Los niños que se hospedan pueden dar las sobras del desayuno a las ovejas o ir a recoger los huevos que ponen las gallinas

El servicio de desayuno está incluido en el precio de la habitación y "chama a atención porque é tipo bufete con produtos da zona", como bizcocho o galletas artesanas, jamón cocido con queso tierno, tomate de Mondoñedo con queso fresco, tostas de pan de Mondoñedo, mermeladas de higo o frutos del bosque, miel de alta montaña o zumo natural, entre otros. Si algo sobra del desayuno no se tira, pues en esta casa lo que hacen es invitar a los niños alojados a que den esta comida a las ovejas. "Poñémoslle a cada neno unha cestiña coas sobras e vanllas dar ás ovellas. E tamén soben coa avoa recoller os ovos do día ao galiñeiro ", añade.

La experiencia desde la apertura, en el mes de julio, no puede ser más positiva, pues la casa —anunciada en redes sociales, Airbnb y en Booking— tuvo huéspedes todos los días. "Tocáronnos familias marabillosas, xa tivemos belgas, cataláns, madrileños, sevillanos, malagueños ou vascos", comenta Mónica Barreira.



Orquesta Principal | La formación está lista para actuar y adapta su repertorio

"Nós traballabamos todo o ano e da noite para a mañá vímonos obrigados a suspender toda a axenda laboral", recuerda Mónica Barreira sobre el parón que supuso la pandemia para la actividad de la orquesta, que "perdeu dous anos de traballo" pero que sin embargo se mantiene "en activo", con ensayos y con un repertorio que se adapta a las condiciones sanitarias que haya en cada momento y en cada lugar. "Está preparada para saír en calquera momento a actuar, pero non hai traballo", lamenta, pues no se organizan verbenas. "Os concellos e as comisións non se animan a facer as festas, este verán pode haber un 2% das que debería", reseña.