La época para comenzar a luchar contra las avispas velutinas y la plaga de la polilla guatemalteca que afecta a las patatas está ya próxima. Organismos como la Mancomunidad de Municipios de A Mariña o la Diputación preparan acciones contra la velutina basadas fundamentalmente en trampas con las que atrapar a las reinas justo al comienzo de la primavera.



Sin embargo, entre los productores no hay, ni mucho menos, unanimidad sobre cuál es el mejor método para erradicar estas plagas dado que la efectividad de las trampas para ambas plagas está en entredicho.



En el mercado semanal de Ribadeo los productores de patata que acuden allí y que ya no pueden vender sus propias patatas porque no pueden plantarlas explican que las trampas proporcionadas por la Xunta de Galicia en realidad demostraron ser mucho más efectivas para la captura de avispas velutinas que de polillas guatemaltecas. Al mismo tiempo, la sombra de la duda se cierne sobre el alcance de la plaga que amenaza a las patatas producidas en la zona.



Aunque ningún productor de la zona duda que en años anteriores la polilla guatemalteca supuso un problema grave en algunas zonas, ellos mismos detectan que esa amenaza se fue reduciendo en los últimos años y hay valles y zonas enteras en las que aseguran que ya no se estaba produciendo ningún tipo de problema con la polilla guatemalteca, por lo que no comprenden la actual prohibición y, en cuanto a las trampas, sostienen que si se quiere luchar así, necesitarían muchísimas más.



CONSULTA FORÁNEA. En cuanto a los problemas con las velutinas, también hay diferencia de criterios hasta el punto de que el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano, anunció que hará venir hasta A Mariña a expertos de Euskadi para asesorar a los apicultores locales ya que allí llevan ya tiempo con esta lucha.



Al mismo tiempo, reconocen que no está claro cuál es la acción más contundente que pueden adoptar, aunque reseña que será importante que en esta lucha se implique más a fondo de lo que lo está haciendo la Xunta de Galicia, que a su modo de ver está descargando en los municipios y en la Diputación Provincial los mecanismos de lucha contra esta plaga.



Las acciones que emprenda la Mancomunidad serán, en todo caso, hacia el mes de febrero o marzo con intención de capturar a las reinas antes de que hagan sus nidos.



Susana Álvarez: "Coas trampas para a couza, o que se colle son as velutinas que queiras"

Los productores, apicultores y agricultores, son los que mejor conocen la verdadera efectividad de las trampas que se colocan para luchar contra estas plagas porque lo viven siempre en primera persona. La vendedora y productora ribadense Susana Álvarez explica que con las trampas que les dieron para capturar las polillas guatemaltecas, en realidad "velutinas, colles as que queiras, cóllense a presadas, pero a couza da pataca, nada de nada ou moi pouca".



Aunque también explica este hecho por la circunstancia de que "en realidade, nesta zona, eu penso que non houbo moito problema coa couza. Polo menos nós non o tivemos e os nosos veciños tampouco". Ante esta situación, no comprende la situación actual y no es nada optimista de cara al futuro.



"Non temos nin idea de canto vai a durar esto e canto tempo vamos ter que estar sen poder producir", apunta, y comenta algo desencantada que "nas Canarias creo que levan uns vinte anos sen poder plantar pataca", un horizonte que espera que no se reproduzca aquí, pero que tampoco descarta completamente y entiende que podría llegar a darse si la administración autonómica decide continuar con la misma política que hasta el momento con este problema.



En el caso de los apicultores la situación de desconfianza hacia las trampas no es igual, porque ellos sí consideran que se pueden producir avances importantes con las trampas, sobre todo si se hace correctamente su colocación, se es persistente en la lucha y, sobre todo, si se implican a todos los municipios de la zona, incluidos los de Asturias, o sino sí que entienden que no servirá de nada.