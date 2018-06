Dudas del beneficio de que no venda los lunes la flota de arrastre de Portugal

El acuerdo firmado entre los ministros de Pesca de España y Portugal para que la flota de arrastre lusa no compita en ventaja con la española vendiendo los lunes, cuando en Galicia no hay subastas de pesca, genera dudas en A Mariña sobre los supuestos beneficios, dado que desde la OPP-7 sostienen que la prohibición de ventas en esa jornada no impide a los arrastreros portugueses efectuar descargas y enviarlas en camión a fábricas, indica Sergio López.

El gerente de la OPP-7 recuerda que la queja del sector es que en temporada de pelágicos, como la caballa, "poden seguir pescando en fin de semana e levar as capturas ás conxeladoras, como ata agora. Estamos igual que estabamos, a nosa flota non gaña nada nin perde con respecto ao convenio anterior", señala.

Por su parte, el portavoz de la OPP-77 de Celeiro, Jesús Lourido, cree que "é unha medida boa, porque permite que ao mercado español chegen as capturas en condicións similares, competindo así en igualdade de condicións, aínda que podan enviar peixe para o seu país".

La OPP de Lugo tiene nueve embarcaciones de arrastre asociadas, mientras que para la organización celeirense trabajan una pareja y una baca, aunque esta vende casi siempre en Burela.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y también patrón mayor burelés, Basilio Otero, precisa que las ventas no pueden hacerse hasta después de las doce de la noche en puertos españoles. "Non cumpren o descanso, porque eles seguen pescando na fin de semana, pero é un pequeño avance, pois antes aproveitaban o beneficio da primeira venda e agora xogamos todos coas mesmas papeletas".

Otero pensa que "é unha alegría que os cambios acordados polo gabinete de Tejerina saisen adiante; é de agradecer que o novo Goberno mantivo ese acordo, no que só faltaba a sinatura", señala.