Dous rapeiros de Ribadeo presentan un videoclip sobre os riscos de consumir drogas

O Cine Teatro de Ribadeo acolleu este martes a presentación do vídeoclip da canción En paz (Ach dani), composta e interpretada polos alumnos do CIFP Porta da Auga Adrián Yáñez, –Deep Riot– e Youssef Selouana.

A edición deste traballo enmárcase dentro do Programa de Prevención de Drogodependencias e outros Trastornos Aditivos do Concello de Ribadeo, e trata de concienciar sobre os riscos do consumo de cannabis por parte da mocidade.

Na presentación do videoclip participaron Deep Riot e Youssef; Naima Lamini, que foi a tradutora; Mónica Fernández Lamparte, responsable do Programa de Prevención de Drogodependencias; David Castro, de El Farero Audiovisuales; así comoa concelleira de Servizos Sociosanitarios, Sonia Meilán, e o alcalde, Fernando Suárez.