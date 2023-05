No puede faltar en el Rally da Mariña una notable participación de pilotos de la comarca. uno de los fijos en la línea de salida es el vivariense Samu Fernández Casabella, que no faltó a ninguna de las cuatro primeras ediciones dela prueba y que estará también este viernes en el primer tramo de Cervo, (20.35 horas) con su Peugeot 206 XS. "Este rally é unha cita obligatoria, cando fai cinco anos escoitamos rumores de que se podía facer aquí unha proba do campionato galego non o podíamos crer, de feito ata que nos vimos entre a lista de participantes e despois na saída aínda case nono creímos. Para mín poder correr un rally nesta bisbarra é coma un sono de neno", dijo.

Las experiencias en las pasadas ediciones tienen un poco de todo para este piloto de 41 años, con buenos recuerdos y otros no tanto. "Na primeira e na cuarta edición pois non puiden acabar, a primeira vez porque me saín e a outra por unha avaría mecánica. Nas dúas edicións intermedias pois todo foi moito mellor", explicó Fernández Casabella, que tiene como mejor clasificación el puesto 22, que está muy bien, aunque no está entre sus objetivos el poder mejorarlo. "Os dous obxectivos que teño para este rally son o de acabar, que sempre é o prioritario e o de pasado ben e desfrutar a tope, non me marco outro tipo de metas a nivel clasificatorio, aínda que sempre gusta quedar o mellor posbile, claro", señaló el mariñano, que hasta última hora no ha conseguido poner a punto a su coche. "Levamos 15 días con bastantes problemas e aínda onte e hoxe tratamos de solucionar detalles de última hora para poder estar na saída con garantías", dijo.

Respecto a las características de la prueba y a sus gustos personales respecto a este rally, señaló que "ten un pouco de todo, con treitos moi rápidos e outro máis complicados e técnicos. A zona alta de Muras é veloz e tamén puntos de Cervo. En Xove, polo contrario, hai moitos cambios de ritmo e algunha zona de paso moi estreita, sobre todo de Sumoas cara arriba, en xeral é un recorrido que lle soe gustar aos participantes".

Copiloto

El Rally da Mariña es el único que hace como piloto Samu Fernández en todo el año, ya que el resto de las pruebas las realiza como copiloto. "A estas alturas non hai que enganarse, o meu posto está na dereita. Levo 18 anos como copiloto e, aí é onde mellor me defendo, como piloto son dos frouxos (risas), pero desfruto moitísimo de poder correr este rally como piloto", concluyó el vivariense.