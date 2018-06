Doscientos atletas disputan este sábado la Carrera Popular Vía Verde do Eo

Este sábado se estrena en A Mariña, más concretamente en A Pontenova, una prueba atlética popular que tiene todos los ingredientes para convertirse en una competición de categoría. Se trata de la Carrera Popular Vía verde do Eo y que en esta primera edición rinde homenaje a Tito Margaride, el atleta pontenovés.

La prueba nacerá a las 17.30 horas desde la zona Pé da Viña y cuenta con 200 inscritos, que era, a priori, el objetivo que se habían marcado desde la organización, que corre a cargo de la Asociación Cultural e Deportiva As Minas de la localidad mariñana.

Una prueba que contará con conocidos atletas entre sus participantes, como Cristian Expósito, Esteban Iglesia, Marcos Conde, Martín Pardiñas, Siro Maseda, Delio Val o Juan Luis Gómez del Rio en la categoría masculina y Ana Margaride o Nerea Rodríguez en la femenina. Llama la atención la gran cantidad de féminas apuntadas a la prueba, una cincuentena aproximadamente.

Los cuatro túneles por los que pasará la carrera son, quizá, lo más llamativo de la carrera, que transcurre íntegramente por la antigua vía del tren minero que hace muchos años unía A Pontenova con Ribadeo.

La prueba tiene 10 kilómetros de recorrido y atraviesa los concellos de San Tirso de Abres, Trabada y A Pontenova, donde terminará en las proximidades de la Praza dos Fornos, en el centro de la localidad mariñana. El recorrido será un 50% por asfalto y un 50% por pista y siempre va cerca del río Eo.

Hay diferentes categorías. Está la absoluta masculina y femenina, y los tres primeros de cada una recibirán un trofeo. Pero también se dividirá por edades. Así, habrá cadetes (2003 y 2004), juveniles (2001 y 2002), sub 20 (1999 y 2000), sub 23 (1996-1998), sénior (desde 1995 hasta los 34 años), máster 1 (de 35 a 44 años), máster 2 (de 45 a 54 años) y máster 3 (55 años en adelante). Habrá medallas para los tres primeros de cada categoría.

La entrega de dorsales será este viernes mismo, entre las 15.00 y las 17.00 horas en la casa da cultura de A Pontenova. Y la organización pondrá un servicio de autobuses para el traslado de corredores a la zona de salida. La organización también dispondrá de servicio de duchas y vestuarios en el campo de fútbol de A Mina, avituallamiento líquido y sólido al finalizar la prueba y servicio de guardarropa en la propia casa da cultura.

La carrera contará con un servicio de cronometraje a través de chip, que se deberá llevar colocado en la zapatilla o en el tobillo.

Ana Margaride, hermana del homenajeado, es una de las atletas favoritas entre las chicas, aunque ella da como principal candidata a la victoria a Nerea Rodríguez

Una de las protagonistas de la carrera será Ana Margaride, hermana del homenajeado. "Me parece genial que se haga esta carrera, porque aquí en A Pontenova siempre ha habido mucha afición por correr, y era un asunto pendiente que existiera una carrera", apunta. "Lo que más llama la atención son los túneles, porque además no tienen el piso uniforme, y eso es algo que no tiene ninguna carrera, así como cruzar los puentes; le dan un toque de aventura", comenta y añade: "Hay muchísima gente apuntada de A Pontenova, y creo que la favorita de chicas es Nerea Rodríguez, que ya corría muy bien de pequeña y que ahora ha vuelto a retomar el tema del atletismo".