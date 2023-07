Dos megaparques para Alcoa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que otorga a Enel Green Power —filial de Endesa— la autorización administrativa previa para dos parques eólicos —los de mayor capacidad tramitados hasta el momento— que abastecerán a la fábrica de Alcoa en San Cibrao: Santuario, que de los 180 megavatios (MW) proyectados se quedaría en 161 y Barqueiro, estimado inicialmente en 150 MW y cuya potencia instalada bajará a 126 MW. En ambos parques se reduce el número de molinos proyectados, de 70 entre los dos a 41, aunque con mayor potencia individual.

El parque de mayor envergadura es el denominado Santuario que se construirá entre Xermade, Vilalba, Guitiriz y As Pontes, para el que el promotor planteaba inicialmente 40 aerogeneradores de 4,5 MW, que pasaron a ser 23 aerogeneradores de 7 MW, para dar cumplimiento a las condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que obligaba a suprimir algunas máquinas por sus afecciones.

El otro parque, Barqueiro, afecta a A Mariña y en concreto a los ayuntamientos de Viveiro y O Vicedo junto a los coruñeses de Mañón, Ortigueira, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes. En este caso la filial de Endesa también solicitó una modificación de la potencia de los aerogeneradores para ajustarse a la DIA y el proyecto pasó a tener 18 molinos de 7 MW cada uno, frente a los 30 aerogeneradores de 5 MW inicialmente previstos.

Enel, Endesa y Grupo Adelanta firmaron un acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada a través de la subestación de As Pontes de estos dos parques eólicos y de otros tres también dentro de la PPA con Alcoa y que tenían DIA favorable, que son Badulaque, proyectado con 90 MW en Valdoviño, Cerdido, Cedeira, Moeche, As Somozas y As Pontes; Tesouro, de 60 MW en A Capela y As Pontes, y Moeche, de 53 MW en Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño. Ahora Enel deberá solicitar la tramitación administrativa de construcción.

El Gobierno tramita los parques eólicos de más de 50 MW, mientras que los de menor potencia corresponden a la Xunta, que ya autorizó la construcción de ocho vinculados a Alcoa, tres de Enel y cinco de Greenalia, que suman 181,20 MW y que deberán funcionar en julio de 2025.

Segundo trimestre: la firma pierde 91 millones de euros

Alcoa registró pérdidas por importe de 102 millones de dólares (91 millones de euros) en el segundo trimestre de 2023 en contraste con el beneficio neto atribuido de 549 millones de dólares del año pasado. En el primer trimestre las pérdidas habían sido de 231 millones de dólares.



Entre abril y junio de 2023 la facturación de Alcoa disminuyó un 26,3%, hasta 2.684 millones, mientras que los costes y gastos aumentaron un 1,7% interanual, hasta 2.783 millones de dólares.



Mejores perspectivas



El presidente, Roy Harvey, espera una mejora financiera en el tercer trimestre "ya que se prevé que los segmentos de alúmina y aluminio tengan costes reducidos de materias primas y producción".



La multinacional estima que moverá este año unas 12,8 millones de toneladas métricas de alúmina y unas 2,5 de aluminio.