Un domingo para irse de feria en Barreiros

La intensa lluvia fue amainando este domingo y los rayos del sol asomaron en algún momento para no deslucir la tradicional feria de San Rosendo en San Miguel de Reinante, en Barreiros, que reunió a ganaderías llegadas de la comarca de A Mariña y del Occidente de Asturias, además de numeroso público que no quiso perderse la cita, que también contó con mercado y música.

"Foi unha edición con moita participación tanto de gandeiros na feira e artesáns no mercado como de público e estamos moi contentos", reconocía al finalizar el día Carlos Baamonde, presidente de la asociación Festas do San Rosendo, que integra con otras do personas y trabajan todo el año para mantener la cita que cuenta con la colaboración de la Vicepresidencia de la Diputación y el Concello.

Baamonde destacaba la presencia de buenos ejemplares en la feria entre los que destacaban los caballos y las vacas, pero también hubo cerdos celtas y cabras. "Houbo un percherón que foi a sensación da feira porque era enorme", subrayó Baamonde, que se mostró satisfecho con la asistencia de público a los actos de todo el fin de semana, ya que el viernes ya hubo degustaciones de potro en los locales de San Miguel y el sábado sesión vermú y verbena, entre otros actos.

Entrega de premios. EP

Fue un día para exhibir los mejores animales y también de premios. Así, en el concurso morfológico de caballos de pura raza gallega las mejores yeguas fueron Galaxia, seguida de Lola de Rúa, ambas de Juan Paz y Lenda do Couto de Fernando Groba; el mejor semental fue Khalifa de José Pardo, seguido de Domingo de Boimente de Adrián Mariño y de Vexeta de Rubén Bello. Y los mejores potros fueron Cumbia de Rúa de Albá Boanco, Cereixa de Lourenzá de Diego Terrón y Raiana do Couto de Fernando Groba.

En el concurso morfofuncional de potros de caballo marchador gallego el primer premio fue para Verania de Anceis de Ángel Seoane, el segundo para Alecrín de Rúa de Senén Rega y el tercero para Diamente Danceis de Daniel Seoane. Los mejores ejemplares de caballos sin ser pura raza gallega fueron Triana de Ana Acebedo, Morita de María Isabel Reigosa y Brisa de Alberto García, en yeguas; Baldomero de José Manuel Marrube, Argo RDG de Diego Freire y Little Visuais de Óscar Otero, en sementales; y Fresita de María Isabel Reigosa en potros.

Asistentes junto a las cabras. JM PALEO

En ganado bovino, que tuvo representación de todas las razas autóctonas gallegas, los mejores ejemplares de cachena fueron los de Fernado López y Marco Vázquez, en caldelá los de Alejandro Salvatierra, en frieiresa los de Gonzalo Seoane, en limiá los de David López y en rubia gallega los de David López y Gonzalo Seoane. También se premió a Dinamita de Antonio Aradas como el mejor burro fariñeiro y a Diego Vidal por el mejor lote de caprino.

La entrega de premios estuvo animada por la actuación del grupo folk Faíscas da Pontraga.

Por la tarde se celebraron las carreras de andadura de caballo marchador gallego. En chapeada los ganadores fueron Ismael Rodríguez, Alberto Pernas y Óscar Castro y en serrada Antonio Saavedra, Antonio Aradas y Oliver Rodríguez. Y para finalizar los concursos de caballos hubo una yincana en la que resultaron ganadores Alberto García, Samuel Espiñeira y Lucía Fernández.