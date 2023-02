El Domingo do Cocho del Carnaval de Ribadeo no tendrá el cerdo este año

Los tiempos cambian y el Entroido tampoco se libra de ellos. Hace años el domingo de Entroido salía a recorrer las calles ribadenses la denominada Comparsa do Porco. Básicamente, un cerdo caminando con gente disfrazada alrededor, un remolque para el descanso y la comida, charangas, y los miembros de la comisión vendiendo rifas para llevarse el cerdo. Posteriormente esto tuvo que cambiarse por un paseo del cerdo todo el rato en el remolque y ahora ya ni eso. Solo queda una variable del nombre original y el día se llama Domingo do Cocho, aunque no habrá ningún rastro del animal a no ser por un sorteo de productos de estas fechas que incluye, eso sí, varios derivados del cerdo típicos de este tiempo de cocidos.

El día en que se le recordará, eso sí, seguirá siendo el domingo. Habrá una comparsa acompañada del cuarteto tradicional Illa Pancha, las charangas A Choca y Aturuxo, así como las tradicionales mascaritas. A la una y media en el Cantón se sorteará una noche en el Parador de Turismo de Monforte de Lemos por gentileza del Parador ribadense, una cena para dos personas en el restaurante gastronómico Javier Montero y, a las cinco, baile infantil en la discoteca Rosa Lar.

Pero el primer día de fiestas será el sábado con el Entroido de Rúa. Lo que plantea la organización, que corre a cargo del Concello y Acisa, es que la gente salga disfrazada de héroes o heroínas. Los que lo hagan y consuman en establecimientos colaboradores entrarán en el sorteo de 120 euros en metálico donados por locales de la zona vieja y tres premios de 100 donados por las charangas A Choca y Aturuxo.

El día 20 será la jornada denominada Luns da Mascarita y a las cinco habrá un taller en la escuela de música y a las siete un desfile con las máscaras que se hagan además de una foliada con la charanga A Folixa.

El martes es el día más importante del Entroido en Ribadeo con el desfile, que saldrá a las cinco de la tarde. Partirá de la Avenida Rosalía de Castro para recorrer las calles céntricas de la localidad y acabar frente al consistorio, donde se entregarán los premios.

Este año hay previstos 4.500 euros en premios a repartir entre todas las categorías que son la de comparsas o charangas, carrozas, grupos, parejas, individuales y uno especial a la mejor mascarita. En categoría infantil hay para grupos, parejas e individuales.

El Entroido ribadense se cerrará el día 25 con la jornada dedicada a la Queima, en la que se prende fuego a un muñeco gigante representando de esta forma el final de la fiesta, una tradición que en la localidad sustituye al entierro de la sardina, una tradición que se hace en la mayoría de pueblos.

Como en los últimos años, a las nueve saldrá un cortejo de viudas y viudos hasta el final de la Avenida Rosalía de Castro, donde tendrá lugar la Queima.