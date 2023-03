El Domingo das Tortillas no falla

Los vivarienses cumplieron este domingo con una de sus tradiciones más arraigadas, la de comer tortilla el domingo anterior al de Ramos, tanto en casas como en restaurantes o al aire libre. Así, el área recreativa del monte San Roque o los merenderos de distintas playas, incluso de concellos vecinos, fueron una vez más las opciones predilectas de las pandillas de amigos o familias.

Esta tradición está relacionada con la entrada de la primavera y este domingo en Viveiro el día fue típico de esta época, con unos 16 grados de temperatura y diferentes sensaciones si rayaba el sol o aparecían las nubes, que incluso dejaron caer alguna gota. Así, no sobraron las chaquetas a la mesa, donde las tortillas se acompañaban de filetes, ensalada o empanada.

Otro grupo de amigos en el merendero de Esteiro. EP

El cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, recordaba a este diario que el origen de la celebración está en la presencia de los franciscanos en la ciudad desde la Edad Media. "Parece ser que o día das tortillas é un costume franciscano moi antigo que se facía sempre no Campo de San Lázaro" y suponía "un prelevantamento das vixilias e as abstinencias" de la Cuaresma, ya que permitían comer tortilla, pero aún no carne.

Precisamente el cronista guio este domingo una visita organizada por el Seminario de Estudos Terra de Viveiro al área de San Roque con motivo del Domingo das Tortillas, donde ofreció unas explicaciones históricas y después hubo una comida en la parrillada para degustar este plato junto a churrasco.

Otros restaurantes como el Louzao de Area se sumaron a la tradición y en su caso ofrecía el "fin de semana de la tortilla" este sábado y domingo, acompañada de pescado o de carne.

En Viveiro prevé abrir sus puertas esta misma semana un establecimiento especializado en este plato, La Tortilla Maravilla, en la calle Pastor Díaz 32, a iniciativa de Víctor Valenzuela, también gerente del Restaurante O Muro.