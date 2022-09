Dolores Nogueira reúne a la familia en Vieiro por su 105 cumpleaños

El 105 cumpleaños de la vivariense Dolores Nogueira García juntó a 22 familiares en su casa de Vieiro. Su hija, Carmen López Nogueira, explica que la efeméride es este lunes, pero la celebraron este domingo para que pudiesen acudir casi todos, pues algunos trabajan fuera.

La familia acudió con Lola, en silla de ruedas, al campo de la fiesta, pues la parroquia celebró a San Cipriano este fin de semana. "Gustáballe bailar e o sábado cando sentiu cantar na sesión vermú díxome Karina, oe moi ben", detalla su hija.

"Está moi ben de presenza". De hecho, "non ten a pel engurrada e ten un pelazo, está de marabilla, ninguén lle bota os anos que ten". Lola se casó con 30 años con Antonio López Quintana y está viuda desde hace 22. Ella era siete años mayor y al jubilarse él hicieron muchas excursiones con el Imserso hasta que falleció Antonio a los 75 años. Ella trabajó en en la conservera de Celeiro hasta que la hija tuvo 4 años y atendió la casa, y él fue conductor de los jefes en la mina de A Silvarosa.

La hija comenta como anécdota que su padre era de nacionalidad cubana y "a partida de nacemento non chegou para o día da voda, polo que o cura de Vieiro non quixo casalos e foron casar a Bravos, onde vivira el cos pais. Despois o cura de aquí denunciou ao de aló. Cando morreu fixéronme falta papeis de Cuba e falei con Román, que daquela era cura en Bravos e veu ríndose polo da denuncia".

Carmen comentaba este domingo, poco antes de la celebración, que el plan era ver a la orquesta y después comer y, en la sobremesa, que Lola soplase las velas de su tarta, "que lle gusta moito facelo". Así lo hizo en presencia también de los nietos, bisniestos y dos tataranietos, que acudieron con sus parejas. "Estivo perfectamente ata os 102 anos, pero dende o 27 de decembro do 2019 ata a pandemia perdeu de moverse e fala pouco tamén", lo que obligó a la familia a instalar ascensor en su casa de dos plantas, donde Carmen se ocupa de levantarla y alimentarla, aunque ahora come casi todo triturado "porque xa non mastica e ás veces non traga". Y también la llevan al centro de día de Celeiro.

La centenaria no toma medicación ni tiene dolores. Hace dos meses pasó el covid, que afectó a todos los de la casa y se recuperó por completo. Carmen no desvela ningún secreto de su madre para alcanzar esa edad, solo indica que "nunca estivo a réxime e comeu sempre de todo. É unha muller pequena, xeitosa e cunha cinturiña que nin teñen moitas novas".