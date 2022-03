Un documental lembrou os 41 anos da morte de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo

A cidade de Mondoñedo volveu ser escenario dos actos programados para festexar o aniversario do pasamento do seu meirande escritor, Álvaro Cunqueiro, de quen se cumpriron 41 anos da súa morte. Como vén sendo habitual fíxose unha ofrenda floral fronte á tumba do escritor no cemiterio vello e houbo una lectura pública da súa obra. Pero este ano ademais proxectouse o documental Cunqueiro. A grande ilusión. No camposanto tamén se lle dedicou unha lembranza a Manuel Leiras Pulpeiro na tumba.

Ademais do alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, estivo tamén presente o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entre outras autoridades. A iso engadiuse a presentación do I Premio Álvaro Cunqueiro de Novela, que conta co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

O secretario xeral de Política Lingüística referiuse a Cunqueiro como "un dos máis brillantes artífices da literatura galega" e explicou que 41 anos despois do seu pasamento, "o xenial autor mindoniense, mestre das letras galegas, volve sorprendernos e admirarnos. O documental amosa como levou ata as súas últimas consecuencias, e desde logo moito máis aló dos límites da narrativa, a súa faceta de fabulador, de creador de mundos e de personaxes".

Canda o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade tamén participaron nesta homenaxe o alcalde e a tenente alcalde de Mondoñedo, Elena Candia; o director do documental e o director de Ouvirvos, Roberto Conde e Xosé Aldea; o coordinador de actividades e publicacións da Casa Museo Álvaro Cunqueiro, Armando Requeixo, e o director da Editorial Galaxia, Francisco Castro.

Presentación do audiovisual. JOSÉ Mª ÁLVEZ

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade colaborou nestes actos de homenaxe a través deste documental divulgativo que investiga sobre a obra poética do autor de Merlín e familia co obxectivo de reconstruír o capítulo máis descoñecido da vida de Cunqueiro.

Aínda que se presentou este luns en Mondoñedo, xa pode verse no Portal da Lingua Galega, así como na canle de Youtube da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Tamén o primeiro premio Álvaro Cunqueiro de novela conta co apoio do Goberno galego, así como da Editorial Galaxia, que publicará as obras gañadoras do certame.

A Mondoñedo desprazouse tamén a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, sumándose así á homenaxe organizada polo Concello de Mondoñedo e durante a cal o alcalde destacou especialmente a importancia que segue a ter para a cidade a figura do escritor por todo o que foi quen de reflectir na súa obra cunha fonda pegada de todo o concello en gran parte do seu traballo.

Cunqueiro foi un home que empregou as súas vivencias na cidade na que pasou gran parte da súa vida como material literario e unha das características do seu traballo é que sempre aproveitou tanto a parte da natureza como a arquitectónica para traballar con elas pero, sobre todo, a humana, sempre moi presente.

O goberno municipal fixo que sexa máis sinxelo achegarse a todo o universo de Cunqueiro desde que se creou un museo na súa propia casa que fai que os visitantes teñan unha achega didáctica e entretida ao mundo desde o que el mesmo creaba.