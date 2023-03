Doce parques prioritarios para Alcoa

El Consello da Xunta de este jueves declaró como iniciativa empresarial prioritaria un total de 13 parques eólicos, doce de los cuales surtirán a la planta de Alcoa en San Cibrao y uno a los centros de trabajo de Grupo Cortizo. En total suman una potencia de 356 megavatios (MW) y supondrán una inversión de 380 millones por parte de las empresas que los impulsan, Greenalia (once parques) y Enel (uno) vinculados a contratos con la fábrica mariñana, e Iberdrola (un parque) para las instalaciones de Cortizo en Padrón, Coirós, Lugo y San Cibrao das Viñas.

De los doce parques que surtirán a Alcoa en el marco de los nuevos contratos de energía que tiene firmados, siete están en la provincia de Lugo. Se trata del único de Enel, el denominado Serra do Colmo en Becerreá y Baralla, y seis de Greenalia: Monte do Cordal, en Friol; Acevedal y Carballal, en A Pastoriza; Restelo, entre A Fonsagrada, Baleira, Becerreá y Navia de Suarna; Monteiro, entre Baleira, Becerreá y Baralla; y el parque As Louseiras, en A Pastoriza y Meira. El resto de parques de Greenalia para Alcoa son los llamados Felga, Gato, Penas Boas y Coto Muíño en la provincia de A Coruña y Lamas II en la de Ourense.

Por otro lado, el parque eólico Fial das Corzas en la provincia de Ourense será el que surta a Cortizo, promovido por Iberdrola.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que la principal ventaja de esta declaración es que reduce a la mitad los plazos para la tramitación de estos parques. La medida está dirigida a "proxectos empresariais que están chamados a ter un papel decisivo na economía galega" y cuyos promotores suscriban un acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo y a precio competitivo con empresas en Galicia. Anteriormente la Xunta declaró la excepcionalidad de otros 13 parques de tramitación estatal (por ser de más de 50 MW) vinculados a Alcoa, Resonac y Sentury, de los que tienen una declaración de impacto ambiental favorable siete: cinco de Enel para Alcoa –que se suman a otros ocho de la Xunta– y dos de Greenalia para Resonac.

Reunión entre Rueda y el presidente de Alcoa

Por otro lado, Alfonso Rueda mantuvo el jueves un primer encuentro con el nuevo presidente de Alcoa en España, Miguel López-Quesada, al que pidió garantías sobre la fábrica de San Cibrao y el empleo. También le ofreció el apoyo de la Xunta para reclamar al Gobierno central un precio competitivo de la electricidad, pues recordó que las electrointensivas en España tienen "un prezo moi superior" al de sus competidoras en otros países de la UE.

Desde la empresa reseñaron que se trata de la primera visita institucional de Miguel López-Quesada como presidente en España, "en el clima habitual de diálogo y colaboración con la Xunta, especialmente necesario en el momento actual de desafíos para la competitividad de nuestra industria, como el coste de la energía, y de apuesta por el futuro de la planta de San Cibrao con inversiones muy significativas por parte de Alcoa".