Doce concellos de A Mariña fletan buses para la concentración por Alcoa en Lugo

El comité de Alcoa en San Cibrao anima a todos los lucenses a participar este sábado 14 a las doce del mediodía en la concentración que tienen prevista ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo para reclamar al Ejecutivo central una solución al alto precio de la electricidad que pone "en serio riesgo" a la fábrica. Desde A Mariña habrá autobuses para acudir desde doce concellos.

Los buses saldrán desde el consistorio de O Vicedo, el puerto de Foz, el centro cívico de Xove, la Praza do Concello de Trabada, las estaciones de autobuses de Burela, Viveiro, Ribadeo y Mondoñedo, el restaurante Asador de Barreiros, la Casa do Mar de San Cibrao en Cervo, la explanada del matadero de O Valadouro y la Praza do Concello de Lourenzá. Los interesados en reservar la plaza deben llamar a los respectivos concellos.

El comité pidió colaboración a los alcaldes mariñanos para facilitar la participación de vecinos y trabajadores del complejo y sus empresas auxiliares, pero insta también al resto de ciudadanos de la provincia a que se unan a su movilización por el futuro de la industria. "Animamos a todo Lugo a defender su industria, ya que es un motor fundamental para que el estado de bienestar pueda funcionar, para que tengamos hospitales, colegios o pensiones", comenta el presidente del comité de San Cibrao, José Antonio Zan.

Añade que realizan la concentración ese día "por estar abierta la Subdelegación" y para registrar una carta en la que solicitan la "apertura urgente de la mesa de seguimiento de Alcoa prometida por la ministra de Industria en su visita a San Cibrao", hace ya más de dos meses.