Cita en Ribadeo para el mejor percebe

El percebe es uno de los productos estrella del verano en A Mariña, con dos fiestas en las que degustar los mejores ejemplares de la zona. La primera, este sábado 23, es la IX Festa do Percebe de Xove, y el sábado siguiente, día 30, será la XVII Festa do Percebe de Rinlo. Entre las dos pondrán a la venta más de una tonelada del preciado crustáceo.

Unos 400 kilos serán los que repartan en Xove, en una carpa que se instala en la Praza do Concello que estará abierta durante toda la jornada, desde las doce del mediodía y "ata fin de existencias", según indica Jordi Meitín desde la organización, a cargo de la Asociación de Festexos A Medorra con colaboración del Concello. Además de percebe, habrá disponibles raciones de jamón cocido.

Jordi Meitín invita "a todo o mundo a vir degustar o mellor percebe do mundo", de las aguas de A Mariña y Ortegal, "dende Cedeira a Ribadeo", dice, pues "a maioría da venda de percebe da zona faise na lonxa de Cedeira, incluso o percebe de Xove vai á venda alí". Es, en su opinión, "un percebe de primeira calidade, a nivel de Galicia do mellorciño que hai pola tipo de pedra que hai aquí, as mareas, as rompentes e as augas máis frías".

En todas las ediciones los comensales —la mayoría gente de visita en la zona— "saen encantados e moita xente repite, de feito antes de anunciar a festa xa tivemos chamadas para preguntar se se ía facer este ano", dice. Aparte de la comida, habrá animación musical con la charanga Os Charangos que además actuar en la carpa hará pasacalles por Xove; también habrá una discomóvil y tocarán los gaiteiros de Saíñas.

Las mariscadoras de Ribadeo esperan coger unos 700 u 800 kilos para su fiesta, según avanzó este martes la presidenta de la agrupación, Coté Fernández, en la presentación de este evento que organiza el Concello junto a la cofradía de pescadores ribadense, un acto en el que también participaron el alcalde, Fernando Suárez; los ediles de turismo y medio ambiente, Pablo Vizoso y Jorge Díaz, y el presidente del pósito, Javier Martínez.

"Contamos ter menos percebe que outros anos porque somos menos mariscadores, once, e tamén se nos deixou permiso para coller menos percebe, pero contamos con 700 ou 800 quilos", explica la mariscadora, que añade que la ración en la fiesta será de 15 euros. "Foi o falado entre todos, porque todo subiu moito e parécenos un prezo bastante adecuado", comenta Coté Fernández, quien recuerda que la semana previa a la cita es "dura, porque hai moito traballo. Os percebes custa moito collelos, carretalos, escollelos... pero temos moita gana de festa e queremos que a xente veña animada". También tendrán a la venta empanada, bollos preñados y vino, y habrá animación con gaiteiros y un DJ.

"Énchenos de orgullo poder volver presentar esta Festa do Percebe dunha parroquia que quere poñer en valor un dos máis prezados produtos que nos dá o mar así como o duro traballo que fai este colectivo de percebeiras e percebeiros de Rinlo e de Ribadeo", destacó el alcalde, Fernando Suárez, que por parte del Concello ofrece "o mellor das capacidades para que a festa volva ser un foco de atracción de xentes de aquí e de acolá".