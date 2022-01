Distribuciones Carreiras empieza a operar desde la nave cedida en Burela

La empresa Distribuciones Carreiras, cuya nave en el polígono cervense de Cuíña quedó destruida el pasado jueves como consecuencia de un voraz incendio, comenzó este lunes a operar desde una instalación situada en Burela, que antaño era una cristalería, justo a la entrada de la localidad desde Foz, donde también operan otras firmas. "Fue una suerte conocer a Pepe, de Cristalería Burela, y poder acceder a esta nave, que es la que nos ofrecía mayor superficie", cuenta el gerente de la distribuidora, Ángel Carreiras, sobre un inmueble en el que el ritmo de trabajo se va pareciendo a una jornada casi normal. "Nos vamos adaptando bien", afirma.

Los camiones acceden a la nave y descargan la mercancía, que se va apilando cuidadosamente sobre palés de color rojo, de los que después se van sacando los pedidos, que se empaquetan en plástico transparente para ser llevados a destino: los clientes.

80% MARCAS. Los primeros pedidos ya salieron este lunes, lo que es todo un récord, teniendo en cuenta que fue el segundo día laborable desde el siniestro. "Van incompletos, porque aún nos faltan muchas referencias", advierte el responsable, que confía en llegar a contar en esta semana con el 80% de las que trabajan, "que son muchas". "Estos días no van tan organizados los pedidos, pues se van haciendo en función de las necesidades y de lo que tenemos", asevera. Fue una suerte también que la maquinaria se pudiera salvar antes de que comenzar a arder la nave cervense.

La rápida reposición de algunas de las marcas, sobre todo leche, agua y cerveza, se explica porque ya algunos distribuidores estaban mandando viernes y sábado mercancía poder empezar cuanto antes, una logística que se complica con otras firmas distribuidoras que operan desde diversos puntos del país "y para las que es inviable mandar un tráiler en 24 horas", relata el empresario.

Los primeros pedidos se sirvieron al mediodía de este lunes, con varios destinos y para una clientela hacia la que Ángel se deshace en elogios. "Personalmente, he tenido muchas llamadas, pero también los comerciales y el 99,9% de los clientes, aunque estoy seguro que es el cien por ciento, han sido muy comprensivos y, conscientes de lo que nos ha pasado, nos han dicho 'no os preocupéis que ya nos arreglaremos hasta que podáis servirnos'".

SOLIDARIDAD. Un apoyo que se ha repetido en todos los sectores, y que no se cansan de destacar. "Han sido muchas las llamadas que hemos tenido, tanto de empresarios, como de clientes, particulares, proveedores, entidades bancarias, compañeros distribuidores de la provincia y de fuera de la misma, instituciones... y cada uno nos ofertaba lo que podía", señala Carreiras.

"Ha sido todo muy emocionante y de alguna manera todo este apoyo nos ha ayudado a ponernos a trabajar y a no pensar. Estamos ilusionados con un trabajo nuevo y un día nuevo", dice el responsable de una empresa sobre la jornada de este lunes, en que tocaba ponerse las pilas para volver a sacar adelante una firma levantada hace más de tres décadas.

Un pilar importantísimo de ese arranque es el decidido apoyo de la plantilla. "La empresa fue creciendo y ya no somos esa pandilla de compañeros que se va a tomar algo después del trabajo, pero cuando pasan cosas como la que nos ocurrió a nosotros te das cuenta de la parte humana que tienes y es que no hubo que llamar a nadie para que viniera a trabajar y se ha presentado la gente, preguntando qué podía hacer y se ha puesto a trabajar sin importarle las horas o si era sábado o domingo", reitera el empresario, con ganas de poder pasar página, pero orgulloso de su gente, que también destaca su buen talante.

Un total de 34 personas forman parte de la plantilla de Carreiras, a cuya sede central suman otra nave en la parroquia focense de Cangas. Unos operarios que tratan de volver a la normalidad lo antes posible.

Aniversario

En abril la firma cumplirá 35 años

Distribuciones Carreiras cumplirá el próximo abril 35 años, una empresa que lleva el apellido de su propietario, que la creó cuando contaba 21 años de edad. "Primero estuve nueve meses repartiendo con un señor la cerveza Mahou para la costa de Lugo, marché a la mili y me llamó y me dijo que el negocio no era para él y que si me interesaba me esperaba y me lo dejaba y así fue como empecé de autónomo", explica.



Fidelidad

Recuerda Carreiras que su primer contrato fue con la cerveza Mahou. "Fui a Madrid y volví en el día, en aquella época", cuenta sobre un relación comercial que sigue por ambas partes y a la que se han sumado otras muchas empresas, muchas de ellas primeras marcas con las que llevan trabajando más de 30 años.