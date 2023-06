Demetrio Salgueiro: "A distinción ao San Antonio vai axudar a atraer visitantes a Xove"

O San Antonio da Rigueira celebra este martes a súa primeira edición tras a declaración de Festa de Interese Turístico Galego e o alcalde, Demetrio Salgueiro, convida a mariñaos e visitantes a percorrer algunha das súas rutas.

É a primeira festa de Xove en ter esta distinción, que supón para o Concello?

É un recoñecemento importante a moitos anos, unha festa que ten unha tradición histórica, das romarías máis antigas da Mariña, que tradicionalmente reuniu moitísima xente de diferentes lugares e non só da comarca, pois viñan tamén de distintos puntos de Galicia e de Asturias.

Tivo un revivir nos últimos anos.

Hai uns anos, visto que baixaba o nivel de asistencia, decidimos desde o Concello darlle un impulso e foi cando a recuperamos e empezamos a traballar na súa promoción. Investimos moitos fondos municipais en tratar de recuperar unha romaría de interese para o Concello, acondicionamos os camiños, fixemos rutas para o acceso ata a igrexa e habilitamos a ruta do río Rigueira, que agora mesmo é frecuentada non só para o San Antonio senón todo o ano por moitísima xente e que supuxo un impulso definitivo á promoción do San Antonio.

Notaron un incremento de romeiros desde que prepararon as rutas?

Si, moita xente foi camiñando nos últimos anos. Para esta edición hai máis de cen persoas anotadas e consideramos que vai ser un éxito. O recoñecemento da romería do San Antonio como Festa de Interese Turístico de Galicia é froito de moitos anos de traballo, e quero agradecer ao departamento de Investigación Social, a Lucía Sánchez, todo o traballo feito estes anos para a recuperación da romería e que desembocou no recoñecemento da Xunta. Tamén lle agradezo á Xunta esa delicadeza con esta festa, que agora mesmo é unha referencia pero pouco a pouco se vai converter nunha das datas importantes na comarca.

Esta declaración fai que a festa entre noutros circuítos de promoción. Agarda que máis xente a coñeza a nivel galego?

Toda a xente de antes a coñecía, houbo un impás onde foi se perdendo esa tradición pero o traballo para a súa recuperación vai dar os seus froitos, xa o notamos nos últimos anos e con este recoñecemento vai recuperar o seu esplendor e chegar a máis xente. É algo importante para o Concello de Xove, que axuda a todo o que se leva feito a nivel turístico, é un punto máis para converter Xove nun concello de interese para os visitantes. Sempre vivimos da industria derivada de Alcoa pero consideramos que o turismo era un nicho que tiñamos que tratar de aproveitar xa que temos moito que ofrecer e ese traballo tiña que ser recompensado. Ademais, pola data, no principio do verán, pensamos que vai ter unha repercusión importante, só queda animar á xente da Mariña e de fóra a camiñar ao San Antonio, que é un santo moi avogoso e que recompensa milagrosamente ás persoas que se achegan, o que é un motivo moi importante para acudir.

Como se presenta o verán?

Os traballos feitos nos últimos tempos en canto a recuperación do turismo están tendo unha repercusión positiva, hai moitas vivendas de uso turístico que foron dadas de alta no último ano, co que os veciños ven que Xove pode ser un foco de atracción pese a non ser un concello tradicionalmente turístico como Foz ou Barreiros. Xove ten moito que ofrecer, é un concello pequeno pero ten unha costa privilexiada, espazos naturais..., e converteuse nun foco de atracción importante. Tamén espero que esta distinción poida traer novos investimentos a Xove e que o turismo se transforme nun nicho de emprego para os nosos rapaces e nun sector importante para Xove.

Veñen de recuperar tamén a Festa das Flores logo dun tempo.

Era outra festa tradicional no municipio que levaba uns anos sen celebrarse e que impulsamos desde o Concello colaborando coa comisión de festas de Xove e a axuda de moitos voluntarios. Estivo moi animada, tivo un éxito de público que nin esperabamos este ano e é unha festa tradicional que tamén se converte nunha data importante no calendario de festas de Xove. Coa implicación de todos, facendo pobo, logramos facer un Xove máis dinámico, máis activo e que máis xente nos visite.

Quedan aínda outras datas importantes no verán.

Si, esperamos que se celebre a Festa do Percebe, estamos en contacto coa asociación organizadora, e despois están as patronais no penúltimo fin de semana de agosto, que son o prato forte do verán e que este ano van ter sorpresas que penso que van ser un éxito de público. Ademais, axudamos ás comisións das parroquias.