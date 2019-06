A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, e a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, presidiron este venres a xunta local de seguridade que ultimou o dispositivo de seguridade para o Resurrection Fest, que se celebra do vindeiro xoves ao próximo domingo e ao que asistirán 100.000 persoas, segundo as previsións que baralla a organización do festival.

Para garantir a súa seguridade, deseñouse un amplo dispositivo no que participarán todos os corpos de seguridade e de emerxencias, xunto cos servizos privados contratados pola organización. A Policía Nacional, a Garda Civil –cos seus servizos de Tráfico e do Mar-, a Policía Local, a Policía Autonómica, Protección Civil, Bombeiros e o resto de servizos sanitarios e de emerxencias colaborarán para manter a convivencia e evitar posibles incidencias, tanto no recinto do festival como na zona de acampada de Covas.

A subdelegada do Goberno explicou que a Policía Nacional de Viveiro contará con reforzos entre os que se inclúen membros das unidades de intervención, que son expertos en grandes eventos nos que se poden producir situacións de risco como poden ser avalanchas, ademais de ter o apoio de axentes a cabalo, guías caninos e funcionarios da brigada móbil.

No operativo tamén participará o subsector de Tráfico da Garda Civil, que disporá de 15 patrullas para facerse cargo do control dos accesos a Viveiro e ás proximidades do recinto para asegurar fluidez e a seguridade da circulación, labor na que tamén traballará a Policía Local, que ten previsto un plan de tráfico especial con motivo do festival no que, ademais dos seus axentes, contará con reforzos procedentes de Lugo, Ferrol, Burela e Cedeira.

O servizo marítimo da Garda Civil ocuparase da vixilancia por mar e manterá atracada a súa patrulleira no porto de Celeiro, que tamén colabora no dispositivo.

Tamén se ocuparán da seguridade do festival efectivos da Policía Autonómica e de Protección Civil e dos Bombeiros de Viveiro, así como os servizos sanitarios para atender calquera situación de emerxencia que puidera producirse. Ademais, o centro de mando avanzado da Axencia Galega de Emerxencias estará instalado na zona durante todos os días que dura o festival.

Pola súa parte, a organización do festival contará con un servizo de seguridade privada que, entre outras tarefas, ocuparanse de regular os accesos ao interior do recinto.

Un punto lila contra a violencia de xénero

Como xa se fixera na anterior edición, o Concello de Viveiro instalará un Punto Lila para concienciar contra a violencia de xénero e prestar axuda a calquera muller que puidera ser vítima dalgún tipo de abuso e a organización conta tamén con un protocolo de actuación en materia de violencia machista.



Na reunión que celebrou este venres a Xunta Local de Seguridade participaron, ademais da subdelegada do Goberno e a alcaldesa, representantes da organización do festival, da Policía Nacional, a Garda Civil, o subsector de Tráfico, a Garda Civil do Mar, a Policía Local,a Policía Autonómica, Protección Civil, o Parque de Bombeiros, o PAC de Viveiro, a Policía portuaria, o Porto de Celeiro e a Confraría de Pescadores de Celeiro.