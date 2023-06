Display of Power ía dalo todo este mércores pola noite no Resurrection Fest, no que sería o seu último concerto como grupo tributo a Pantera, que actúa este xoves no mesmo festival de Viveiro. O vocalista da banda de homenaxe, Alberto Castaño, comenta para este diario esta curiosa circunstancia.

Non é habitual que o grupo tributo e o orixinal estean no mesmo cartel.

Ten unha explicación, coincidindo con que estabamos pechando as datas da nosa xira de despedida, os nosos amigos de Hellfest (veñen de actuar no festival francés) e do Resu contrataban os dous a Pantera e tiñamos apalabrado con eles facer algún show. Para nós é a mellor maneira de pechar, parece de coña, se o imaxinas máis perfecto non sae. Pechas o ciclo e pechas xusto deixándolles o testigo o día antes de que eles toquen, non podemos pedir máis.

Por que o deixan?

A nosa banda comeza a homenaxear a Pantera o ano no que eles anuncian oficialmente a súa disolución, no 2002, despois do asesinato de Darrell e de que morrera o outro irmán (Vinnie Paul Abbott), e o ano pasado, en 2022, é cando os dous membros que quedan (Phil Anselmo e Rex Brown) publican que volven. Nós sempre dixemos que non tiña sentido que haxa bandas tributo a bandas en activo. Parécenos moi lícito que cando se disolven alguén manteña o legado, pero coa banda en activo isto non tiña sentido e entón empezamos a facer esta xira de despedida, e cando saíu a oportunidade de tocar no Hellfest e no Resu non iamos dicir que non.

Sería unha actuación moi especial para o grupo.

Para nós, imaxínate. Xa calquera show no Resurrection é moi especial para nós, estar na nosa terra, co noso público, no festival máis grande que hai aquí. É a cuarta vez que tocamos e o público sempre responde moi ben. Este último concerto é moi emotivo e intentamos facelo o máis divertido posible, tocar cousas que non están tocando agora en activo e pasalo todo o mellor que poidamos. Estamos super agradecidos aos nosos amigos Iván, Fer e compañía do Resu por deixanos este oco e entender esta maneira de ver o tributo non como unha competencia, senón todo o contrario.

Tiveron algún contacto coa banda orixinal?

No Resu de 2017 tivemos a ocasión de estar con Phil Anselmo (que tocaba co seu outro grupo, Down), estivemos no camerino, fixemos fotos e foi moi agradable. Tamén por redes son conscientes da nosa existencia tanto el coma Rex Brown. Agora estarémolos vendo no Resu, se se dá a ocasión de falar con eles estaría ben, pero se non dá igual, as estrelas son bastante inaccesibles e para nós o bonito é compartir cartel, ao fin e ao cabo a nosa intención non foi máis que pasalo ben e manter o legado da súa musica.

Puideron velos xa no Hellfest? Como soan neste regreso?

Si, estivo bastante ben. cada un terá a súa opinión, porque son só dous membros de Pantera (completan o grupo agora Zakk Wylde e Charlie Benante), non é ver a Pantera como no seu momento, pero eu persoalmente non teño queixa e penso que quizá me gustou máis do que esperaba, creo que deron un show bastante digno e cun son moi bo, así que non teño máis que pedir. Ademais puiden sacar a espiñiña de velos en directo, obviamente botando moitísimo de menos aos irmáns que morreron, sen eles non é o mesmo pero iso non se pode cambiar.