Disparos que valen títulos

La brasileña Emilly Marcondes fue una de las jugadoras más destacadas en la fase final de la Copa de la Reina de Ourense, en la que el Pescados Rubén Burela ha sumado su quinto torneo del K.O. a sus vitrinas. Era su segunda participación en esta competición, después de estrenarse el pasado año con el Torreblanca Melilla, y en las dos se fue con el trofeo a la jugadora más valiosa del torneo.

Este año la felicidad es completa porque también se marchó acompañada de la copa de campeona.

"El año pasado fue un poco distinto porque jugamos contra el Burela y perdimos, así que estoy mucho más contenta en esta ocasión. Hace un año le decía a Emma, la antigua delegada del Burela, que me cambiaría por ella sin pensarlo, por lo que este año conseguir las dos distinciones es una pasada", se sincera Emilly.

La futbolista de la Ilha dos Valadares recone que estos premios individuales también le satisfacen. "Me gustan porque todas nosotras hacemos nuestros esfuerzos dentro y fuera de la pista, sobre todo a nivel mental, y es bonito también que reconozcan tu trabajo", apunta la ala-pívot brasileña.

APORTACIÓN. De todos modos, asegura que nada le llena más que los títulos colectivos, por lo que también celebra que sus potentes disparos también sirvan ya para coronarse campeona. En esta última Copa, Emilly redondeó la cuenta burelista en el 1-5 de los cuartos de final ante el Ourense Envialia, anotó un penalti en la tanda ante el Alcorcón en semifinales y repitió en la final ante el Futsi, donde fue la autora del segundo tanto, que ponía las tablas momentáneas a dos, con un zapatazo que sorprendió a Marta Balbuena.

"En la falta teníamos una jugada de estrategia para hacer, en la que salió Cilene del banquillo a propósito para ella, pero cuando llegó me dijo que desde esa distancia era mejor que tirase yo con mi fuerza. Y luego Peque también me comentó lo mismo, que probara yo con un disparo directo, así que todo ello me dio confianza y por suerte el balón fue para adentro", rememora Marcondes.

SEGURIDAD. La internacional brasileña, que el pasado curso anotó 26 goles con el conjunto norteafricano en la Primera División española y este año acumula 11 de ‘laranxa’, explica el pequeño ‘pique’ que tuvo en el penalti con la guardameta de Futsi, quien le dijo que lanzara a la escuadra izquierda de su portería. "Creo que me intentó intimidar un poco y desconcentrarme. Es normal y a mí me gustan esas cosas porque también lo hago. Luego, cuando le marqué por el otro lado, le señaló ese sitio. En los penaltis tienes que intentar estar fría y concentrada para marcarlos", comenta.

Emilly destaca el acierto de sus compañeras desde los seis metros y también el de Jozi bajo palos. Las burelistas anotaron los cinco penaltis de la tanda final y en las semifinales solo erró Ale de Paz, que repitió en el partido definitivo y anotó. "El domingo conseguimos meter todas y Jozi estuvo con mucha confianza también en la portería y logró detener dos penaltis, aunque uno lo hubo que repetir y finalmente marcaron", rememora la brasileña.

Emilly destaca las dificultades que pasaron para lograr esta Copa de la Reina, lo que le confiere más valor. "Aunque por el resultado no lo parezca, sufrimos desde el primer partido contra Ourense. Y después tuvimos que llegar a dos tantos de penalti. Sabíamos que iba a ser una competición muy difícil y así fue", indica.

TÍTULOS. La ala-pívot diestra, aunque maneja a la perfección también la izquierda, se comprometió este año con el Pescados Rubén Burela, solo un año después de llegar a la Liga española, con la firme intención de celebrar títulos, algo que está saboreando ya desde su primera campaña en A Mariña. "Estoy muy contenta porque de momento disputamos cuatro competiciones y ya hemos ganado tres. Fuimos eliminadas recientemente de la Copa Galicia, pero ahora conseguimos otra torneo muy importante", afirma.

Después de festejar la Futsal Women's European Champions que organizó el club burelista en Lugo en diciembre, de hacerse con la Supercopa a finales de febrero ante el Futsi y de repetir ante el mismo rival en la Copa de la Reina este domingo, las burelistas ya están pensando en su próximo reto, el play off por el título de Primera División. "Ahora ya tenemos que empezar a pensar en el partido del sábado ante el Atlético Torcal para intentar llegar de la mejor posible a los play offs", asume.

En la hipotética final podrían volver a encontrarse con las de Navalcarnero. "Yo siempre estoy muy mal cuando pierdo, pero seguro que a ellas también les sirve para motivarse y llegar más fuertes", avisa.