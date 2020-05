Diseñan cartas sobre la biodiversidad de O Xistral

Investigadores de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo -da USC- han diseñado un juego de cartas didáctico y plurilingüe para dar a conocer las diversas especies de flora y fauna que confirman la "rica diversidad" de la Serra do Xistral, dentro del proyecto europeo Life in Common Land, además de avisar sobre los principales peligros que amenazan su futuro.

El juego de cartas ha sido ideado por el ingeniero de montes pontevedrés -y técnico de este proyecto europeo- César Agustín Blanco Arias, aunque ha sido realizado gracias a la colaboración de los profesores e investigadores de los departamentos de Botánica y Producción Vegetal de la USC, Ramón Díaz Varela y Emilio Díaz Varela, respectivamente.

Según la universidad, se trata de una "alternativa apropiada" para acercar la biodiversidad de la Serra do Xistral a las aulas de los centros educativos, como primer paso para fomentar la conservación de este enclave natural único, que pertenece a la Red Natura 2000.

Ocupa una superficie de 5.000 hectáreas en los municipios lucenses de Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Viveiro, Xermade y Xove, además de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.