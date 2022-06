¿Cómo va a ser este Resurrection?

Tras dos años de espera, va a ser el Resu con el formato más grande que hicimos nunca ya que ampliamos de cuatro a cinco días. Las entradas llevan agotadas desde hace mucho tiempo y va a ser la primera cita de un festival de metal y de rock desde que empezó la pandemia. La verdad es que vemos a la gente con muchas ganas y esperamos que sea un gran festival y que sea por fin el reencuentro de todos los resus que vienen año tras año.

¿Qué novedades se van a encontrar los asistentes?

Este año ampliamos la zona del escenario principal para que todo el público esté más cómodo y también seguimos ampliando la ambientación del festival, la atmósfera que hace tan característico el Resu y que es una de sus señas de identidad. Sobre todo hubo mejoras internas a nivel de camerinos, de la parte de artistas, y también ampliamos bastante la zona Pandemonium que es la elevada para el público. En general creemos que el festival sigue dando pasos hacia adelante y ampliando el contenido, intentando mejorar la experiencia.

Cambiaron de ubicación dos escenarios, ¿con qué motivo?

Para mejorar el movimiento interior el público. Pusimos en la entrada el escenario 3, el Chaos, especializado en artistas de hardcore y punk, y en su lugar el escenario 4, el Desert, especializado en artistas de rock y stoner. Creemos que así va a mejorar el movimiento de las masas entre los escenarios y ayudará a la movilidad sobre todo en las horas puntas en que está el escenario lleno y hay mucho movimiento de gente.

¿Qué destaca del cartel de esta edición?

Uno de los platos fuertes va a ser el de Judas Priest, una de las grandes bandas de heavy metal a nivel mundial y que viene aquí con la producción completa a celebrar sus 50 aniversario, en un concierto en el que va a repasar toda su carrera y sus grandes éxitos. También tenemos el domingo a Korn y a Bring Me The Horizon, dos grupos que ya estuvieron en el festival pero esta última es una de las mayores bandas hoy en día a nivel mundial de rock y metal alternativo, y Korn fueron casi los creadores del movimiento llamado nu metal y van a hacer un concierto de hits y de himnos. También me gustaría destacar que el miércoles por primera vez tenemos un cabeza de cartel del mismo nivel que los otros días y estarán Deftones, una de las bandas más pedidas.

¿Qué fue lo más complicado a nivel logístico?

Fue un año bastante lleno de dificultades sobre todo por tener que reprogramar artistas de un cartel heredado del 2020. Hubo muchas cancelaciones de giras internacionales, sobre todo americanos, y el mayor desafío fue poder conseguir un cartel así, que los cabeza pudieran encajar Viveiro dentro de su gira mundial porque hubo muchos festivales que cambiaron fechas y muchos cambios de logística de los artistas, por eso fue especialmente difícil poder conseguir los que queríamos para esta edición. Normalmente este perfil de grupos suele tocar más en capitales, la mayoría vienen de Londres, París, Viena, Berlín, etc. y meter Viveiro dentro de la ruta siempre es un desafío, pero este año el desafío fue mayor porque hubo muchos cambios y tuvimos que reajustar todo.

¿Cómo afrontan la caída grupos importantes?

Cuando eso pasa, con cierta frustración porque es algo que no depende de nosotros y confirmar un cabeza de cartel siempre es un trabajo de muchos meses, y una vez está confirmado y el festival adaptado para que toque un artista, que se tenga que cancelar es una mala noticia para todos. Pero después de tantos años lo afrontamos con cierta normalidad, ya sabemos que es algo que pasa en todos los festivales y seguirá pasando, y no es una decisión en la que nosotros podamos hacer una diferencia; si el artista decide cancelar una gira europea es algo ante lo que no podemos hacer nada, hay que asumirlo con positivismo e intentar buscar un sustituto que esté a la altura.

¿Personalmente, cómo vivió la organización estos dos años?

La verdad es que para el sector de la música en directo estos dos años fueron tremendamente difíciles. Sobre todo el mayor reto que teníamos era aguantar hasta que se pudiera ver la luz con el final de la pandemia porque la actividad fue prácticamente nula. En 2021 hicimos conciertos con formato reducido pero al final es imposible que sean sostenibles. La verdad estábamos deseando volver a la actividad ya que tenemos una plantilla que mantener y en nuestro caso mantuvimos a todo el mundo durante estos dos años. Ahora es más necesario que nunca volver con un festival en las condiciones y en el formato que todos recordamos y que todos creemos que tiene que ser un festival.