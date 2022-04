Directo de la lonja al plato

El restaurante A Lonxa de Burela tiene desde hace casi dos años nueva gerencia con José Luis Pita y Verónica Ríos —también propietarios de Finca Galea—, quienes quisieron mantener la esencia gastronómica del negocio burelés. Situado en la primera planta del edificio de la lonja de Absa, de la que se abastecen de los mariscos y pescados más frescos del Cantábrico, el local solo fue objeto de algún cambio estético, pues también mantiene al mismo equipo de cocina que mima un producto al que le hacen falta pocos aderezos para conquistar todos los paladares.

"O máis demandado é o marisco e o peixe, que é o 98% da nosa carta, sobre todo as parrilladas de marisco e todos os peixes que temos e que son da lonxa de Burela: lubina, san martiño, lenguado, rodaballo e palometa vermella, todo o chamado peixe fino", reseña el propietario, que comenta que este pescado fresco y de calidad "non hai que disfrazalo" y demanda "preparacións sinxelas. O que me gustou sempre da Lonxa é que era a comida da casa e do porto de toda a vida", dice sobre este negocio de largo recorrido y cuya gestión asumieron al ser amigos de la familia que lo llevaba antes.

Otros platos con muy buena salida, añade, son "o polbo con ameixas e langostinos e a merluza, pois evidentemente estamos no porto de Burela", y la preparación a la gallega es una de las predilectas. En su carta el negocio también ofrece entrantes como paté de erizo, salpicón de marisco, almejas a la marinera, berberechos al vapor, navajas a la plancha, calamares frescos a la romana, croquetas caseras y pulpo a la plancha o á feira; otros pescados de temporada como el bonito a la plancha o en rollo, y mariscos como bogavante, nécora, centollo, camarón, percebe o cigala, además de la citada parrillada. Si entre los comensales hay algún carnicero también podrá encontrar entrecot y solomillo de ternera, entrecot de vaca o raxo con patatas, y para los amantes del arroz, bajo encarga, lo preparan caldoso con bogavante.

La receta ► Merluza a la gallega

Ingredientes: 1 kilo de merluza del pincho de Burela en lomos, 6 patatas nuevas, 2 cebollas, 5 ajos, 2 hojas de laurel, sal, pimentón de la Vera y caldo de pescado.



Preparación: Se cuecen las patatas con las cebollas peladas, el laurel y un par de ajos en caldo de pescado. Cuando falten 6-7 minutos de cocción a las patatas, se incorporan los lomos ya salpimentados. Para la ajada doramos los ajos laminados en aceite y una vez dorados agregamos una cucharada de pimentón y freímos unos segundos. Para emplatar se ponen las patatas y lomos de merluza con la ajada por encima. : 1 kilo de merluza del pincho de Burela en lomos, 6 patatas nuevas, 2 cebollas, 5 ajos, 2 hojas de laurel, sal, pimentón de la Vera y caldo de pescado.: Se cuecen las patatas con las cebollas peladas, el laurel y un par de ajos en caldo de pescado. Cuando falten 6-7 minutos de cocción a las patatas, se incorporan los lomos ya salpimentados. Para la ajada doramos los ajos laminados en aceite y una vez dorados agregamos una cucharada de pimentón y freímos unos segundos. Para emplatar se ponen las patatas y lomos de merluza con la ajada por encima.

Además de la carta, el restaurante A Lonxa ofrece entre semana menú del día —"a 12 euros de momento", apunta José Luis Pita, que todavía resiste sin repercutir en el precio el aumento generalizado de los costes— con tres primeros platos, tres segundos y tres postres a elegir. "Hoxe entre semana estamos funcionando 50% menú e 50% carta", comenta, y el menú no solo es muy demandado entre los propios trabajadores de la lonja y de los barcos, sino que "vén moita xente de fóra da lonxa, ao que tamén axuda ter un bo sitio para aparcar". En el menú, añade, siempre hay un pescado del día: "Agora en temporada hai o bocarte e a xarda".

José Luis Pita hace un balance positivo del tiempo que llevan al frente del local, pues recuerda que cogieron las riendas "en xullo do 2020, en plena pandemia" y peor que ese año no hubo ninguno ya que todas las actividades se fueron normalizando y también el turismo, que se deja notar. "En Semana Santa veu moita xente de fóra e no verán A Mariña ultimamente está a tope", señala el hostelero, que tras reformar la terraza y ampliar el comedor afronta con optimismo los meses venideros.