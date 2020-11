La directiva del CCHV dimitió porque cree que se cuestionó todo su trabajo

La directiva del Centro Comercial Histórico de Viveiro confirmó este lunes la dimisión irrevocable de todos sus integrantes. La decisión, anunciada ya la pasada semana a los socios en una comunicación interna, fue corroborada en una reunión en la que también acordaron que se haga efectiva a partir del 1 de diciembre. El plazo para presentar candidaturas, que durará siete días, ya está abierto.

El detonante de la marcha fue el Shopping Weekend, previsto para los días 6 y 7 de este mes. La junta presidida por Dolores Pérez había decidido posponerlo para más adelante por cuestiones sanitarias y económicas, pero 30 de los 103 comercios asociados decidieron realizar la campaña de descuentos en la fecha fijada inicialmente, "sen o consentimento da directiva", apuntan.

El equipo saliente entiende que "se puxo en cuestión non só unha decisión que cre meditada e responsable en atención ao interese xeral, senón tamén o seu traballo a prol do comercio do casco histórico de Viveiro", señalan.

Los dirigentes defienden el aplazamiento en base a la situación sanitaria en la que entró Viveiro precisamente entre los días 6 y 7, cuando se decretó el cierre perimetral del municipio: "Consultouse coas autoridades a celebración da campaña, recibindo a recomendación de non facela".

Por ello resolvieron posponer el Shopping Weekend "a un momento máis propicio ao entender que neste contexto sanitario había que evitar colas e aglomeracións á entrada dos negocios". Aunque resaltan que "o comercio local é seguro", ante el previsible aumento de clientes "está por diante a salvagarda da saúde de comerciantes, traballadores e veciñanza".

Además, están convencidos de que continuar con el evento no era una buena decisión a nivel económico. "Dado que atrae clientes non só de Viveiro, senón de toda A Mariña e tamén do Ortegal, a directiva dubida da rendabilidade da campaña nese momento ante a imposibilidade de que clientes de fóra do municipio se puidesen desprazar ao casco histórico".

Con respecto a la campaña de Navidad, aclaran que empezaron a trabajar en septiembre en su organización, "quedando xa aprobadas a maioría das iniciativas na reunión da xunta do 7 de outubro". Concretan que solo falta por fijar "a celebración do sorteo dos soldos", decisión que tomará ya la nueva directiva.