Diputados constatan que el futuro de la pesca peligra por la escasez de relevo generacional

La comisión de Pesca del Parlamento gallego salió de la cámara para escuchar en primera persona las inquietudes del sector pesquero y vaya si lo hizo en los puertos mariñanos de Burela y Celeiro, topándose de bruces con una realidad que no por conocida es menos preocupante: la escasez de relevo generacional, con la peligra el propio futuro de un pujante sector pesquero, que se ve en dificultades en el plazo de entre un lustro y una década, resumió el presidente de la comisión, el cervense José Manuel Balseiro, tras reunirse junto a sus compañeros —la mayoría mujeres— con las sociedades de armadores de Absa y Puerto de Celeiro.

"Non hai relevo no sector, hai un problema coas titulacións, os traballadores teñen unha media de 50 anos, co que en 5 ou 10 anos se xubilarán moitos e as dificultades acentuaránse. Cónstame que a Consellería do Mar está traballando nese sentido, as aulas de Burela e Celeiro dan cursos ao longo do ano, e imos ver o que podemos facer e aportar", reseñó Balseiro.

El diputado destacó que la comisión de Pesca, con representación de PP, BNG y PSOE, es la que más iniciativas saca adelante por unanimidad, a fin de que "o sector poida vivir mellor e ter oportunidades".

Frente la incertidumbre de la falta de personal la subida del precio del gasóleo se presenta como un problema coyuntural, aunque todos imploran para que la escalada llegue a su fin cuanto antes al objeto de evitar que la flota tenga que amarrar por falta de rentabilidad, pero de momento parece no parece haber tocado techo.

El periplo concluyó con una visita a las instalaciones celeirenses desde la lonja hasta las empresas auxiliares de pertrechos, con meeting incluido y almuerzo final que permitieron intercambiar impresiones sobre el devenir de la pesca.