La Diputación ve irresponsabilidad en que ningún bombero de Barreiros fuera a trabajar

El Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento informó, a través de la Deputación de Lugo de que "ningún dos tres traballadores da quenda deste sábado do parque de bombeiros de Barreiros se presentaron este sábado pola mañá a traballar e non xustificaron a súa ausencia", curcunstancia que acalifica de "grave irresponsabilidade que obriga a pechar as instalacións na xornada de hoxe e co que prexudican á cidadanía, torpedeando un servizo esencial, como é o de emerxencias".

"Ante esta situación -continúa el comunicado-, o Consorcio xa informou a primeira hora da mañá ao servizo 112 de que as incidencias serán atendidas dende o Parque de Bombeiros de Viveiro ou dende o de Vilalba, en función do tempo de resposta".

En días pasados el parque de bomberos barreirense ya había quedado bajo mínimos o sin personal durante algunas horas, al no haber efectivos.