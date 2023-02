A Deputación renova o firme e a sinalización en tres vías de Benquerencia

A Deputación de Lugo comezou os traballos de aglomerado en quente en tres estradas provinciais do concello de Barreiros. Trátase da LU-P-0605 e a LU-P-0606, que parten as dúas da Nacional 634 e que conectan coa Casa de Otero e con Pedregás, respectivamente; e a LU-P-0607, que vai de Benquerencia ata a praia de Fontela. O investimento nestas obras é de 150.000 euros.

A renovación do firme exténdese ao longo de máis de 5 quilómetros destas vías. Na LU-P-0605, as obras melloran desde o inicio da vía ata o punto quilométrico 1,2; no tramo que vai desde o punto quilométrico 0,473 ó 0,707 da LU-P-0606; e nos primeiros 2 quilómetros da LU-P-0607.

"Os traballos de pavimentación que o organismo provincial levará a cabo estes días dán continuidade ás actuacións xa iniciadas coa reapertura de cunetas, e posteriomente ó remate da pavimentación procederá á sinalización horizontal realizando o pintado mediante marcas reflexivas brancas, o que mellorará as condicións de seguridade e comodidade para o usuario. A evolución dos traballos dependerá das condicións metereolóxicas e as choivas que se prevén para os próximos días", sinalan dende a Deputación.

Beneficiará non só á veciñanza da parroquia de Benquerencia, senón que tamén mellorará considerablemente a mobilidade no conxunto do concello de Barreiros, pois trátase de tres vías moi transitadas. Ademais, esta obra enmárcase dentro das liñas estratéxicas da acción do Goberno provincial", indican.

O investimento en estradas subiu un 30% no que vai de mandato, destaca o presidente provincial, José Tomé, pasando dos 14,2 millóns de euros consignados no 2019 aos 18,3 millóns de euros deste ano, co obxectivo de conservar e mellorar a rede viaria provincial, a máis extensa de todo o Estado e tres veces maior ca da Xunta en Lugo, según resaltan.