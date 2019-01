La Diputación presenta a la Xunta el plan para el aprovechamiento del Xistral

El vicepresidente de la Diputación de Lugo y responsable de Medio Ambiente, Argelio Fernández Queipo, mantuvo este miércoles un encuentro la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, para presentarle a la Xunta de Galicia el proyecto Life in Common Land, un programa comunitario que lidera la institución provincial para desarrollar medidas de aprovechamiento sostenible en la Serra do Xistral.

Son medidas relacionadas con la gestión ganadera en ese territorio protegido, así como destinadas a la conservación de los hábitats naturales de O Xistral en los montes comunales.

En esa reunión también participaron representantes de las universidades de Santiago de Compostela (USC) y A Coruña (UdC), que participan en el desarrollo de este proyecto "pionero", según la Diputación, en el que "serán los usuarios los encargados de aplicar medidas para el aprovechamiento sostenible de este espacio".

Posteriormente, una vez cumplidos los objetivos fijados en el mismo, recibirán por parte de la administración las correspondientes compensaciones económicas.

Este programa cuenta con la aprobación inicial por parte de la Unión Europea y está dotado con dos millones de euros, de los que 1,4 son de fondos europeos, 212.000 euros de la Diputación Provincial, 198.000 de la USC y 100.000 de la UdC.

Lo que se busca, precisó Fernández Queipo, es "hacer frente a las limitaciones de uso y aprovechamiento del territorio impuestas por la normativa en vigor en las zonas de especial protección, como la Serra do Xistral, que está dentro de la Red Natura 2000".