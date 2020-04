La Diputación inyecta 6,1 millones de euros en los concellos de A Mariña

La Diputación lucense decidió inyectar algo más de 6,1 millones de euros en todos los concellos de la comarca de A Mariña con el fin de que estos puedan ganar liquidez para afrontar los gastos extraordinarios que están teniendo a consecuencia de la crisis generada debido a la pandemia del coronavirus. El mecanismo diseñado para ello se articula en torno al plan único con un adelanto de los pagos mensuales hasta junio. El presidente del organismo provincial, José Tomé, calificó estos fondos como "un auténtico balón de osíxeno para os concellos, que lles permitirá responder mellor ante o novo escenario de necesidades e prioridades que provocou a crise sanitaria".

Una de las nuevas medidas es abrir una línea de gasto en el plan único de 2020 para que los concellos puedan utilizar la mitad de los fondos que perciben en medidas sociales. Así, los concellos mariñanos recibirán 5 millones de dicho plan y podrán destinar más de 2,5 millones a medidas que palíen los efectos de la pandemia.

Por otro lado, José Tomé decidió adelantar a los concellos que tienen delegada en la Diputación la gestión de impuestos el importe correspondiente a los pagos de abril, mayo y junio, "o que supón unha inxección directa de preto doutros 3,6 millóns de euros nos concellos mariñaos, que ven así mellorada a súa liquidez para asumir gastos imprevistos, o pago a empresas e provedores ou as medidas que consideren oportunas".

Tomé Roca adelanta que estos fondos contribuirán "non só a cubrir servizos sociais e velar pola calidade de vida e o benestar da cidadanía, senón tamén e de maneira moi importante á reactivación da economía e do emprego unha vez rematado o estado de alarma. Esta inxección económica repercutirá, no caso de investimentos ao abeiro do plan único, na contratación sobre todo de pequenas e medianas empresas, moitas de ámbito local, o que axudará a recuperar o pulso das economías locais".

Las cantidades del plan único en A Mariña oscilan entre el medio millón justo que percibe Viveiro y los algo más de 237.000 euros de Riotorto.