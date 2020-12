La Diputación de Lugo informó este viernes del positivo en covid-19 de una usuaria del Centro de Atención a Maiores (CAM) de Trabada, que permanece aislada en su habitación desde que se conoció el resultado de la pureba a última hora del jueves.

La institución provincial decidió también que todos los trabajadores del centro que tuvieron contacto con la enferma permanezcan confinados en sus domicilios.

Además, la Diputación acordó realizar "de inmediato y con recursos propios" un cribado masivo a todos los usuarios y trabajadores del centro. En total serán 54 pruebas PCR –27 a residentes y 27 a empleados– que se realizarán entre el sábado y el domingo, debido a que este viernes, día de Navidad, los laboratorios se encuentran cerrados.

Esta decisión de acelerar lo máximo posible las pruebas llega después de que las autoridades sanitarias de la Xunta comunicasen al servicio provincial del Benestar que los test no se realizarían hasta el próximo martes, cuando ya habrían pasado cinco días desde la detección del primer positivo.

"Dado que esta dilatación no tempo supón un risco tratándose dun colectivo tan vulnerable, especialmente fronte a esta pandemia, a Deputación, a pesar de que o caso detectado poida tratarse dun falso positivo, decidiu realizar de inmediato e con recursos propios un cribado masivo", indicó este viernes el organismo provincial en un comunicado.

"Neste momento, detectar a orixe do contaxio é de suma importancia e relevancia, xa que as persoas residentes non saen do centro, agás por motivos sanitarios, como acudir a citas médicas ou por urxencias", añade. Una vez conocidos los resultados se estudiará si se toman nuevas medidas.