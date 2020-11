La Diputación destina 280.000 euros a reformar el peligroso vial de Os Garitos en Ribadeo

La Diputación lucense aprobó este viernes una partida de 280.000 euros destinada a mejorar la carretera del barrio de Os Garitos, en Ribadeo. Se trata de un vial muy peligroso debido a que soporta un tráfico excesivo para las características que presenta en la actualidad. El gobierno municipal ribadense llevaba tiempo reclamando la reparación de esta vía. El proyecto total cuesta 360.000 euros y con esta aportación podrá acometerse íntegramente ya que el Concello abonará los 80.000 restantes.

Esta carretera, que discurre paralela a la línea de Feve, es muy empleada porque conecta de forma muy directa el acceso a la zona sur de Ribadeo con la carretera de la costa.

Los trabajos que se van a ejecutar consistirán en la ampliación de la carretera para permitir de este modo el paso de vehículos en dos carriles, algo que ahora es muy complicado. Cuando dos coches se cruzan uno tiene que parar. En el caso de ser un camión se genera un problema y en varios ocasiones los vehículos quedaron volcados en la cuneta, muy profunda en esa zona.

Según las especificaciones del proyecto que hizo públicas ayer el área de medio rural de la Diputación, "acondicionarase un dos lados a modo de beirrarúa para permitir o tránsito de persoas, cun ancho mínimo de dous metros".

Además, se va a instalar alumbrado público cada 25 metros y puntos de luz específicos para la señalización de dos pasos de peatones elevados que se dispondrán a lo largo de la carretera.

El convenio también contempla "a mellora do cruce entre a estrada e a rúa Segundo Moreno Barcia, para facilitar o xiro dos vehículos pesados, así como a renovación da rede de pluviais da rúa Segundo Moreno Barcia".

La responsable de medio rural, Mónica Freire, reseñó que con este convenio de colaboración entre el ente provincial y el Concello de Ribadeo "solventarase o deterioro dun vial moi utilizado polo tráfico pesado, especialmente para o transporte da madeira que se corta nas parroquias do interior do concello".

La diputada nacionalista explicó que tras esta aprobación de la junta provincial de gobierno en los próximos días firmarán el convenio y con ello se podrá llevar a cabo la obra "o antes posible".

CRÍTICAS. La carretera de Os Garitos fue una fuente de críticas en numerosas direcciones a lo largo de los últimos años. Con el incremento del tráfico rodado fueron aumentando los accidentes y acabó por hacerse evidente la necesidad de modificar la carretera.

Entonces comenzaron las gestiones del gobierno municipal para conseguir el presupuesto necesario para acometer unas obras muy caras para un tramo no muy largo, pero que presenta numerosas dificultades. El PP a su vez acusó al regidor de no gestionar bien este asunto y el alcalde siempre apuntó la necesidad de que la Xunta se implicase.

Suárez Barcia: "A Xunta segue a poder participar nesta obra"

El alcalde ribadense se mostró "moi satisfeito" de haber conseguido al fin la financiación para al menos una gran parte de la obra de mejora de la carretera de Os Garitos, algo tras lo que llevaba mucho tiempo negociando. El regidor ribadense se refirió a la circunstancia de que "unha vez máis a única administración que apoia a Ribadeo é a Deputación, porque a Xunta non aporta nada de nada, como vén sendo habitual malia as promesas do propio portavoz do PP no concello e deputado en Santiago, pero que non fixo nada de nada neste asunto". En todo caso, Fernando Suárez recordó que la Xunta "segue a poder participar nesta obra ben asumindo a parte que lle correspondería ao Concello ou ben aportando unha fracción do que pón a Deputación e que logo nós podemos adicar a outras obras".



NECESIDAD

En todo caso, Suárez Barcia se mostró contento de poder atender "unha necesidade evidente do concello, porque os accidentes se sucedían nesa zona". Además añadió que ya tiene terrenos y permisos necesarios para hacer la obra.