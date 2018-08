La Diputación analiza 17 playas de cuatro concellos para renovar la ISO 14.001

Las auditorías internas, que realiza la Diputación de Lugo para que 17 arenales de A Mariña mantegan la Certificación Ambiental ISO 14.001, finalizaron el jueves la recolección de datos en Burela. Los técnicos enviados por el organismo provincial revisaron el estado de las playas burelesas después de que días atrás lo hiciesen ya con las de Foz, Viveiro y Ribadeo. La evaluación del estado de las aguas y los arenales se pondrán en común este viernes en una reunión en el Cenima de Foz a la que asistirán los técnicos de todos los concellos.

Fernández Queipo, que se desplazó el jueves a Burela para seguir los trabajos, alabó la importancia de un distintivo que, aseguró, "vai máis alá da bandeira azul, que se rexe por leis da Unión Europea, co que logramos praias de auténtica calidade ao garantir o cumprimento do regulamento máis esixente e prestixioso da Unión, o EMAS (Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría)".

El diputado provincial también señaló que supera a la Q de Calidad porque, "a diferenza dela, que atende ás demandas dos turistas que marcan as empresas, a ISO 14.001 cumpre as leis medioambientais dos expertos da UE , o que converte ás praias da Mariña nun referente de calidade turística do noroeste peninsular, competindo co Mediterráneo", recalcó.

Asimismo,recordó que la Diputación puso en marcha este proyecto en el 2009, "nun esforzo por garantir que as praias mariñanas foran un referente de calidade". La inversión asciende este año a 17.768 euros, destinando 10.781 a consultoría y asesoría y 6.897 a la fase de certificación.

TRES BENEFICIOS. Fernández Queipo señaló que el reconocimiento ISO 14.001 supone tres beneficios directos para los concellos: "Achega un beneficio ambiental, de imaxe e económico".

Una vez esté concluida la primera fase de las auditorías, que se extenderá hasta finales de este mes con la actualización de los datos recogidos sobre residuos y vertidos, entre otros, y la celebración de una reunión en cada concello para elaborar el informe previo de declaración ambiental.

La segunda fase se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre, realizándose una nueva auditoría de seguimiento con la Asociación Española de Normalización (Aenor), en la que se verificará la certificación de la declaración ambiental EMAS. Si es preciso, los técnicos municipales recibirán en el mes siguiente un plan de acciones correctivas y una vez verificado por Aenor la realización de este plan, la confirmación de la renovación de los sistemas de gestión ambiental se le comunicaría a los concellos previsiblemente a finales de este año.

Distintivos: Algunos arenales cuentan con tres certificados que acreditan sus buenos servicios

FALTA DE SOCORRISTAS. Los concellos de la comarca intentan mantener la calidad de los servicios que ofrecen en sus playas año tras año, a pesar de que se encuentran con dificultades, sobre todo a la hora de encontrar socorristas. En Foz, por ejemplo, decidieron "retirar a bandeira azul das cinco praias por non ter os socorristas que piden os criterios de Adeac. Podíamos deixala na Rapadoira, que si mantén a Q de Calidade, pero para non discriminar quitámolas todas e repartimos os socorristas", apuntó el alcalde, Javier Jorge Castiñeira. A Rapadoira, Areoura, Llas, Peizás, As Polas, Os Xuncos, Alemáns, A Pampillosa y Arealonga son las que cuentan con el ISO 14.001.

Donde sí mantienen la bandera azul, junto a la Q de calidad y el ISO 14.001 es en Ribadeo. "Poucas praias contan con tres certificacións e as nosas —As Catedrais e Os Castros-As Illas— teñeno, polo que é unha honra, un orgullo e unha responsabilidade", valoró el regidor, Fernando Suárez.

En Viveiro también cuentan con la Q de Calidad y la ISO 14.001 las playas de Area, Covas y Sacido, aunque solo la primera conserva la bandera azul. "Son distintivos importantes para mostrar la calidad de nuestras playas", afirmó la alcaldesa, María Loureiro.

Mientras, en Burela tienen el ISO 14.001 y la bandera azul A Marosa, Ril y O Portelo. "Estas dúas acreditacións compleméntanse perfectamente e as dúas inspeccións que tamén fixo a Xunta ás augas deron moi bos resultados. Para nós é unha satisfacción moi grande e o reflexo de que se están facendo ben as cousas", recalcó el regidor, Alfredo Llano.