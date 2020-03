La Diputación ampliará un puente clave en Ribadeo

El presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, avanzó al alcalde de Ribadeo en un encuentro que mantuvieron este martes en el pazo de San Marcos la intención del organismo provincial de reactivar la mejora del conocido como puente de Ove, un viaducto que salva la vía del tren de Feve en la zona de Covo y que supone un peligroso estrechamiento de la calzada, que es de competencia provincial. El regidor ribadense, Fernando Suárez, se entrevistó con Tomé con la intención de hablar de la redacción de un proyecto para la ampliación del puente, algo que el responsable de la Diputación aseguró que se comenzará a hacer "de inmediato".

El propio José Tomé explicó que la idea que se maneja no pasa por derribar el puente actual y hacer uno nuevo, sino que se planteará la construcción de voladeras en los laterales para aumentar su superficie y, sobre todo, permitir el paso de peatones, que en este momento deben cruzarlo extremando las precauciones porque "con noite ou con mal tempo, faino especialmente perigoso cando se cruzan vehículos e peóns".

Por el momento, ya se sabe que los técnicos de la Diputación se desplazarán en unos días a Ribadeo para iniciar la redacción de un proyecto "para mellorar a seguridade viaria, tanto de condutores como de peóns, que contemplará a dotación dunha capa de aglomerado asfáltico e a construción de beiravías, así como a ampliación da ponte de Feve coa instalación dunha pasarela voada".

Pero no todo depende de la Diputación. El proyecto, dada su ubicación, deberá contar con varias autorizaciones exteriores, particularmente de Adif, que depende del Ministerio de Transportes, para poder proceder a licitar los trabajos.

El alcalde ribadense, por su parte, recordó que llevan años tratando de conseguir el arreglo de este puente "e manifestando a necesidade de arranxo, a construción de beirarrúas así como a ampliación no posible da ponte de Feve. Hai que ter en conta que esta estrada é moi frecuentada por viandantes, especialmente rapaces e rapazas que acoden aos adestramentos do campo que o Concello ten ao pé da vía do tren, en Ove, o que, con noite ou con mal tempo, faino especialmente perigoso cando se cruzan vehículos e peóns".