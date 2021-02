La diócesis de Mondoñedo llama a suspender de nuevo las procesiones de la Semana Santa

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha pedido a las cofradías y hermandades de la Semana Santa que, al igual que el pasado año, suspendan las procesiones en la vía pública, para evitar concentraciones que pongan en riesgo la salud. Como alternativa, llama a potenciar la actividad sociocaritativa de las cofradías.

En el comunicado, señalan lo siguiente:

Sabendo que a celebración do misterio da Morte e Resurrección de Cristo é o centro de todo o ano cristián e que as confrarías penitenciais e irmandades de Semana Santa coidan con esmero as manifestacións públicas da nosa fe neses días, dada a situación sanitaria actual, é conveniente facer as seguintes recomendacións para a nosa diocese: Suspender as procesións que leven consigo o uso da vía pública, en orde a evitar a concentración de persoas e garantir a saúde pública.