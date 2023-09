Dimite el concejal del PP focense José Antonio Hermida

El concejal del Partido Popular de Foz José Antonio Hermida Fernández, que ocupaba el número 5 de la lista del PP, presentó su dimisión como edil, que aún no fue debatida en pleno, por motivos personales. Será sustituido por la número siete de la lista del PP, Dolores Labrada Labrada.

El portavoz municipal del PP focense, Javier Jorge Castiñeira, indicó que entiende los motivos personales aludidos por José Antonio Hermida para presentar su renuncia y que los respeta porque dice que es algo que conocía de antemano y que es una cuestión de tipo personal "que realmente lle fai moi complicado compatibilizar o labor no Concello coa súa vida persoal e familiar, así que desde logo a min só me queda desexarlle o mellor".

Castiñeira reconoce que Hermida es "un amigo persoal, coñezo a toda a súa familia e foi un extraordinario concelleiro tanto no goberno como na oposición". Indica que fue, especialmente, "un traballador incansable en beneficio de Fazouro, a súa parroquia, onde é unha persoa moi querida e non me extraña nada, porque sempre traballou moito a prol dela e dos seus veciños en calquera etapa das que estivo na corporación".

El relevo de José Antonio Hermida lo asumirá la siguiente en la lista, que es María Dolores Labrada Labrada. Esta mujer de 47 años fue presidenta de la asociación de vecinos de San Martiño y Castiñeira dice estar contento de que entre en política activa "porque xa falei con ela e sei que colle este reto con ilusión e con gañas de traballar"