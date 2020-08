Dimite Héctor Moris, concejal de cultura y fiestas de Foz

Héctor Moris, concejal del grupo de gobierno de Foz que se ocupaba de las áreas de educación, cultura y fiestas, ha renunciado al cargo en la corporación y será sustituido por Javier Fraga, que fue en las listas socialistas y es vecino de la villa. Es la segunda renuncia en el gobierno municipal desde comienzos de año, tras la marcha hace meses de Verónica Peña, número tres del PSOE a las municipales en Foz y que se hizo cargo de la concejalía de mujer, igualdad e inmigración.

Héctor Moris, número dos de la lista y por tanto mano derecha del alcalde, señaló en un comunicado remitido desde el Concello que "é un día duro, no que motivos persoais e familiares lévanme a tomar a decisión de renunciar ao cargo de concelleiro. Foi un ano intenso, no que traballei con humildade para mellorar o noso concello. Voume co aprendido e as persoas que coñecín e coas que traballei. Quero dar as grazas a todas elas e desexarlle toda a sorte do mundo ao meu sucesor e a todo o equipo de goberno".

La sorpresa era ayer tónica general en ámbitos de Foz al producirse en pleno bullicio estival focense y con mucha tarea local a pesar de haberse suspendido las fiestas por la pandemia. Y porque Moris es asesor con salario en la Diputación de Lugo. Especulaciones sobre diferencias de criterio no las creían suficientes para la decisión y las atajaba la nota sobre los motivos personales. El alcalde, Fran Cajoto, agradece "profundamente o traballo e esforzo de Moris. O seu labor nas áreas de educación, cultura e festas quedou ben patente, incluso nunha época tan complicada como esta. Son momentos de continuar traballando e redobrar o esforzo naquilo que nos apaixona: o progreso do Concello de Foz".

La baja de Moris llega pocos meses después de la renuncia de la número 3 socialista, Verónica Peña, que denunció competencia desleal de las instituciones públicas -la residencia de mayores-, al centro de atención vinculada laboralmente. La sustituyó como concejala la esposa de Moris, Milagros Louzán, octava en la lista.