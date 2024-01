La dificultad de revivir esqueletos

A lo largo de la carretera de la Costa y en algunos lugares concretos de distintas localidades mariñanas aparece todavía la huella del bum inmobiliario de 2008 en forma de edificios vacíos o sin acabar. Pero no son los únicos esqueletos de hormigón que se pueden ver en la comarca. Hay otros que llaman mucho más la atención por su antigüedad o por su degradación. Ninguno es agradable de ver y nadie los quiere ahí, pero eliminarlos es muy complicado y en ocasiones directamente no es posible hacerlo o al menos no de forma inmediata.

Lo primero que se puede decir sobre estas estructuras inacabadas es que son el testigo mudo de un fracaso. A veces incluso son un recordatorio de la quiebra de una empresa que se creía que gozaba de buena salud. A partir de ese fracaso, comienza un sinuoso camino que varía en función de cada caso.

En general hay dos razones que hacen que una obra se paralice indefinidamente. Una de ellas es que por distintas razones acabe por pertenecer a un fondo de inversiones que no quiere deshacerse de ella, algo que sucede también en el caso de que acabe perteneciendo a un banco 'estándar'.

Si pertenecen a la Sareb, el denominado popularmente 'banco malo', tampoco está garantizado un final feliz. La otra razón es la dispersión de la propiedad de la empresa matriz de ese proyecto o incluso su quiebra y desaparición, lo que complica localizar a los propietarios actuales.

Esto deja a los concellos en una situación desagradable pero con un margen de maniobra que resulta muy limitado y que en muchas ocasiones acaba por pasar por los tribunales.

Cervo siguió un largo camino en A Atalaia y ahora está en otro

De los últimos años, uno de los casos más emblemáticos por sus características, su complejidad y su final fue el del edificio de A Atalaia, en la localidad del San Cibrao. Su demolición, con un proyecto redactado por la Xunta que costó casi medio millón de euros, fue el punto final a un camino iniciado nada menos que en 1978. Ese edificio, nunca ocupado, se convirtió en un símbolo del feísmo urbanístico en plena Península de la Paz. Pero incluso en un caso así, el anterior alcalde de Cervo, Alfonso Villares, tuvo que negociar y acabar pagando por los terrenos y por el propio edificio, comprándolo todo al quedar incluido en el Plan Especial de Protección del Castro de A Atalaia.

Ahora Cervo afronta otro proyecto diferente con dos enormes bloques levantados también en San Cibrao, aunque en este caso a la entrada de la localidad, frente al instituto. Es el conocido como Pasillo Verde por llevar el nombre de una de las promotoras de los inmuebles. El otro era Os Molineros, con licencias de los años 2006 y 2007. La idea que se maneja es básicamente la misma que con A Atalaia y ya se declaró la caducidad de la licencia, pero para hacerse con los inmuebles, ahora propiedad de la Sareb, las cosas no van al ritmo que le gustaría al Concello y Villares en su momento se mostró muy crítico con la Sareb porque entendía que no está facilitando las cosas.

El regidor y su sucesora actual, Dolores García Caramés, tratan de o bien mejorar el entorno derribando los bloques menos construidos o habilitar viviendas sociales en los que están más completos. Pero el expediente de reposición de la legalidad urbanística, que implica la demolición, por el momento sigue su curso.

Foz busca soluciones a la demanda de vivienda

En Foz, el alcalde, Fran Cajoto, admite que este tipo de situaciones son muy incómodas porque provocan un feísmo urbanístico sobrevenido ante el que es muy complicado actuar.

Cajoto planteó también el aprovechamiento de aquellos edificios paralizados y abandonados, allí donde sea posible, para la construcción de vivienda social. Explica que es una opción alternativa "ao aumento do prezo dos alugueiros que estamos detectando na Mariña e en Foz. Vimos esa necesidade e tamén que hai unha importante bolsa de demandantes de vivenda para emancipación familiar e cremos que traballar nese senso é positivo, facelo doutro xeito pensamos que non é unha forma positiva de facer política".

Sobre este tema, considera que sería necesario que los concellos tuviesen más ayuda de la Xunta porque cree necesario que al mismo tiempo que se soluciona el problema que causan estos inmuebles no finalizados se puede atajar también la carencia de viviendas sociales "que vemos como ano tras ano a Xunta non actúa como debera. Cando queda unha casa baleira vén o delegado territorial e e véndeo como se fora unha gran política, cando é algo ridículo".

A la hora de tratar con esos esqueletos, el regidor focense apunta también que la casuística "é moi variable, pero nunca é sinxelo. Hai algúns que se poden aproveitar e outros que non. Son casos que a miúdo rematan en xuizos e sempre é problemático".

Barreiros destaca las dificultades con la propiedad

Otro lugar en el que también se localizan este tipo de esqueletos de hormigón es Barreiros. Allí la alcaldesa, Ana Ermida, corrobora, la igual que sus homólogos, que su erradicación no es nada fácil "porque moi a miúdo acaban pertencendo a fondos de inversión ou mesmo a empresas que desapareceron e é moi complicado tratar de solucionar iso".

Comenta que incluso con mucha frecuencia "se rematan no 'banco malo' acaba por ser algo positivo, porque polo menos tés alguén con quen contactar". Pero la regidora relata que estas situaciones no son frecuentes "porque outras veces nin sequera está clara a titularidade, co que incluso aínda que desde os concellos queiramos facer unha execución subsidiaria e proceder ao derrubamento, é case imposible determinar a quen lle habería que cobrar despois".

Ermida explica que es una situación muy parecida a la que se da en ocasiones con la limpieza de fincas "que non se sabe de quen son, e tense que facer un pouco a cegas".

Barreiros: varias inacabadas junto a la N-642

Edificio inacabado en Barreiros. ÁLVEZ

En el municipio de Barreiros son varios los inmuebles inacabados que se localizan en un mismo entorno: junto a la carretera Nacional 642 entre Reinante y San Miguel. Aunque hay algunas prácticamente sin tocar, como la de la foto, hay otros casi acabados pero paralizados por procesos judiciales.

Cangas: las unifamiliares, también afectadas

Una vivienda unifamiliar sin terminar en Cangas. ÁLVEZ

Los esqueletos no tienen por qué responder siempre a la tipología de grandes edificios de pisos que se quedaron a medias, sino que en ocasiones se trata de promociones mucho más modestas, de corte unifamiliar, que también se quedaron por el camino.

Foz: el hotel que nunca acabó de construirse

Hotel en Foz. ÁLVEZ

En las inmediaciones del polígono industrial de Foz, a orillas de la N-642, se localiza un caso concreto particular: un inmueble de propiedad privada concebido para ser un hotel pero que nunca llegó a acabarse. El edificio se encuentra en venta pero sigue paralizado desde hace años.