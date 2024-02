Diez parques eólicos que surtirán a Alcoa de competencia autonómica ya tienen permiso de la Xunta

El comité de empresa de Alcoa mantuvo este viernes una reunión en Santiago con técnicos de las consellerías de Medio Ambiente e Industria, en la que la Xunta les detalló el estado de los parques eólicos que tramitan los gobiernos autonómico y central. En cuanto a los que dependen de la Administración gallega, explicó que solo uno de los once de Greenalia, que proveerán 235 megavatios a la factoría de Alcoa en San Cibrao, está pendiente de la declaración de impacto ambiental (DIA), aunque está muy avanzada. Los otros diez ya tienen autorización para la construcción.

Otros siete tienen permiso de construcción y tres lo recibirán la próxima semana. Los tres de Endesa, que suministrarán 86 megavatios, cuentan asimismo con la autorización. La Xunta que una vez superada la DIA logran luz verde para construir en menos de tres meses.

Los responsables de las consellerías acreditaron ante los representantes de los trabajadores que remitieron toda la documentación en plazo y que pueden solicitarla por escrito a la Xunta y al Ministerio de Transición Ecológica, cuyo incumplimiento provocó la pérdida del acceso y conexión de cinco parques.

El presidente del comité, José Antonio Zan, expuso que el Ministerio de Industria les apoya, pero el de Transición "deja mucho que desear", porque "llevamos más de un año esperando la energía de Endesa y de sus parques, a los que tiene que dar la concesión administrativa. Resulta que todos los parques de Endesa que otorga la Xunta que se aprobaron al mismo tiempo tienen todos el permiso".

De los parques eólicos estatales, para los cinco de Greenalia —que surtirán al complejo con 403,2 megavatios— los informes se emitieron cuatro días fuera de plazo por parte de Transición Ecológica, mientras que los cinco de Endesa, que surtirán 450 megavatios, tienen el permiso sin otorgar desde el 12 de enero de 2023. "Es increíble que dependiendo miles de puestos de trabajo de la comarca y el futuro de una industria como Aluminio se pase de nosotros, cuando han sacado un real decreto para subsanar un error y ahora no incluyen los nudos de conexión", reprocha enfadado Zan.

También precisó que la PPA es un contrato bilateral entre la empresa suministradora de energía renovable y empresa consumidora, es decir, "el que consume le firma un acuerdo al que la suministra a largo plazo, a 10 o 15 años, y el banco financia a la constructora de los parques fotovoltaicos o eólicos, debido al alto coste".

EMISIONES. En cuanto a las compensaciones por las emisiones de CO2, la Xunta explicó que por ley la Unión Europea permite otorgar el 25% de las ayudas para evitar deslocalizaciones y que se importen las materias primas, pero España solo entrega el 8%. "Esto quiere decir que la industria electrointensiva pierde competitividad, por eso Arcelor dice que no va invertir y el resto tienen problemas", aseguró Zan.

Desde la Xunta indican que "o anuncio do ministro de Industria de incrementalas a 300 millóns de euros non supón un incremento como tal, posto que houbo un aumento do prezo de emisión da tonelada de CO2 e séguese destinando unicamente o 8% destes ingresos, cando o límite máximo é do 25% (896 millóns)". Además, reiteró su compromiso con el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en San Cibrao y en la comarca.

El comité pide al PSOE que se aclare y diga si quiere industria, porque "no pueden tener un ministerio peleando por la continuidad de las fábricas y otro que las ahoga. Eso es un desprecio a toda la comarca y a los trabajadores". Zan ruega al Gobierno socialista que "licite los parques y subaste los nudos de conexión antes de que acabe la campaña para demostrar que apoyan a la fábrica y a la industria electrointensiva y del aluminio".

BALSA. En la reunión se abordó además la tramitación del depósito de barros robos (DBR), que está pendiente de que la empresa envíe a Sanidad el informe sobre caracterización del barro, que deberá remitir antes del día 7. El documento se debe a que el proyecto de recrecido es de diferente construcción, al ser ahora aguas abajo, lo que obligó a realizar mediciones distintas. Esperan que sea ya el último antes que Sanidad dé luz verde a la construcción.

Rearranque sin incidencias

Por otro lado, desde la multinacional del aluminio destacan que las tareas de rearranque de las cubas desarrolladas esta semana se han producido según lo previsto y sin ninguna incidencia destacable. "Se está trabajando en cuatro cubas: Dos ya están conectadas a la corriente eléctrica y otras dos serán conectadas en los próximos días con el apoyo del equipo de expertos de Alcoa procedente de Canadá".