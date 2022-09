¿Qué fue de... Diego Vigil de Quiñones, registrador de la propiedad ribadense

Este hombre de familia ribadense volvió a Ribadeo convertido en registrador de la propiedad en "un aterrizaje fácil, porque era mi lugar de veraneo de siempre y llegué un 1 de junio, el mejor mes, con días largos, el verano entrando... Luego lo tuve especialmente fácil porque veníamos de la epoca de la abundancia inmobiliaria y el registro se trasladó a la calle del Alza. Estaba bastante nuevo y la registradora anterior hizo una buena inversión informática. Venían de trabajar mucho, de una época gorda y con buenos fichajes, dos chicas que habían estado en Movistar y tenían mucha agilidad en el trato al público. Era personal bien cualificado. Digamos que era un Registro ya del siglo XXI".

En su caso, es muy curioso que alguien de un pueblo acabe de registrador en ese pueblo y él certifica que "no es sencillo, pero se dio esa circunstancia que fue bastante suerte, porque la registradora anterior me saca más de diez años de antigüedad en la carrera y podría haber gente interesada, pero me beneficié de que se crearon muchas plazas nuevas pocos años antes y la gente no se quiso cambiar".

Claro que otra cosa es la vida habitual "pero en eso también estuve muy a gusto, porque la gente me facilitó mucho el trabajo y yo estuve muy a gusto. Además lo cierto es que el

Diego Vigil de Quiñones

volumen de trabajo, pese a estar en la crisis, fue bueno. Lo llevamos bien por la gran cualificación de todos los trabajadores y aunque mucho se había parado, por ejemplo en Barreiros quedaron muchas cosas por registrar que fueron saliendo, el plan urbanístico... Hubo un repunte".

Y de Ribadeo a Zaragoza, un gran salto: "Allí hay quince registros y cada uno coge una porción de territorio. La mía era una zona rica, tenía cinco empleados y no hacíamos liquidación de impuestos, así que la realidad es que las cosas eran un poco más especiales, pero más fáciles de hacer". Tras la capital maña, Diego Vigil partió de nuevo rumbo a su destino actual, Manresa, "donde el proceso independentista generó una situación rara y se quedaron plazas vacías en Cataluña porque muchos decidieron irse. Es un destino importante porque no es una ciudad satélite de Barcelona, como muchos piensan. Está en la Cataluña central, hay colegio de abogados propio, empresarios importantes. Son 80.000 habitantes con muchos municipios vecinos del tamaño de Ribadeo y un 56% del PIB es industrial. No es ninguna tontería". A ello añade que «Manresa es una ciudad con una oferta cultural importante y son una sociedad muy participativa, que además tiene cerca áreas potentes como Barcelona o la Costa Brava. Da muchas oportunidades y está bien comunicada». Puede ser que no se mueva ya Diego Vigil mucho más de destino profesional, pero en lo personal siempre se le espera en Ribadeo.