Con un punto en seis jornadas, la vida dentro del Pescados Rubén Burela FS masculino no es fácil. No es el inicio de Liga que todos esperaban. Tampoco Diego Quintela, que cumple su su tercera temporada en el club naranja, y que ve como la lucha por la permanencia en Primera División va a ser, de nuevo, el objetivo una temporada más del club mariñano.

¿Están preocupados?

La situación es para estar preocupados, sí. Estamos abajo de la clasificación, las sensaciones no son buenas y no damos encontrado la victoria que lo cambiaría todo. Somos conscientes de que un triunfo lo cambiaría todo y nos sacaría del descenso, porque está todo muy igualado. No nos queda otra que trabajar para conseguir este sábado el primer triunfo del año.

¿Cómo está el vestuario?

Está unido. Tiramos todos en la misma dirección. Esta temporada la Liga española es de las más duras que yo recuerdo y nos tenemos que apoyar unos a otros porque es una situación difícil. Después de cada partido, de cada derrota, estamos cabizbajos, pero en algunos partidos se compite bien, como en la primera parte ante el Valdepeñas, donde jugamos de tú a tú. Pero este año no nos está acompañando la suerte y esperemos que algún día esté de nuestro lado.

¿Tienen que cambiar algo para que los resultados sean positivos?

Tenemos que ver el grado de competitividad que ponemos en cada partido. En Levante jugamos un gran partido contra un gran rival y se demuestra que podemos jugar de tú a tú ante cualquiera. Y tenemos que mantener la identidad de lo que trabajamos todos los días en los entrenamientos.

Ustedes encajan casi cinco goles por encuentro y anotan dos. ¿Falta trabajar más el aspecto defensivo o el ofensivo?

Siempre se habla de que creamos ocasiones y que nos falta definición, pero encajando una media de cinco goles... Cómo vamos a ganar un partido si nos meten cinco goles, metiendo seis o siete por partido. Es un poco de todo. Tenemos que tener más frialdad de cara a la portería rival y ser más consistentes en defensa. Pero encajando cinco goles es casi imposible conseguir los tres puntos.

Viendo la plantilla que tienen ustedes en comparación con el resto de los equipos de Primera, ¿tienen mimbres para salvarse?

Yo creo que sí y confío en que podemos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Hay plantilla para sacar esto adelante. Creo que estamos en un grupo de cinco o seis equipos que estamos todos muy igualados.

Manzanares, Santa Coloma, Zaragoza, Betis y ustedes, ¿no?

Sí. Las diferencias entre estos equipos van a ser mínimas y cada partido es una final. No tenemos más que pensar en el siguiente partido, en este caso Cartagena, porque cualquier punto, cualquier gol, es importante.

¿Cómo se cambia esta dinámica?

Con un triunfo. Por suerte, he estado en diferentes equipos, con diferentes objetivos, y he empezado con una racha muy buena, luego pierdes un partido, otra, y no sabes salir de esa situación. Una victoria lo cambiaría todo. Esto es muy largo.

¿Les falta confianza?

Sí. Cuando tienes confianza intentas cosas, arriesgas, y ahora no lo hacemos por miedo a que se nos ponga el resultado en contra. Dejas de hacer cosas y un resultados positivo nos daría serenidad.

Tienen ahora un calendario complicado como Cartagena, Inter Movistar y Palma.

Sí, pero el año pasado también venía un Cartagena muy renovado, con muchos fichajes y ganamos aquí. Ellos son el mismo bloque y nosotros también. Tenemos que conseguir ganar como sea.

Y delante de la afición.

La afición es una de las cosas más importantes, que más nos va a ayudar. Los necesitamos muchísimo porque los partidos en casa van a ser claves para conseguir la salvación. Cuando jugamos con ellos y nos sentimos arropados es un sexto jugador.