El grafitero Diego As pintará la escultura de la trucha que A Pontenova estrena el 30

La escultura de la trucha más grande del mundo que estrenará A Pontenova el próximo día 30 está terminada a falta de la pintura. El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Francisco Javier Rois, indica que el grafitero Diego As iniciará su trabajo la próxima semana para tenerlo listo para la Festa da Troita.

Conocedores del mural de Julio César que hizo en un inmueble del entorno de la muralla de Lugo contactaron con Diego para que pinte la escultura. "Pensamos que é complicado pintar unha troita coas súas pintas amarelas e vermellas, polo que xunto co alcalde, Darío Campos, e a directora do IES , María Teresa Capellán, decidimos encargar ese traballo, xa que os alumnos de segundo e terceiro do grao de Soldadura e Caldeirería que a fixeron, dicían que non ía quedar ben".

Los estudiantes que la crearon son Blanca Antonela Encina García, María Filipe Acebrás, Martín García Quintana, Andrés Lorido Louzao, Javier Paraje Lousas, Rubén Pérez Ríos, Fernando Prieto Ferrería, Sergio Rodríguez Elvira, Román Sanjulián Fernández y Fabián Soto Fernández. "Quedou perfecta, o mérito téñeno todo eles", resalta Francisco Rois.

Desde la organización del evento y el Concello que colabora con la cita agradecen el trabajo de los estudiantes, a quienes entregarán un diploma, igual que a los docentes Gonzalo Fernández del Río, Alberto Dacal Añel y Eustasio Laurel Núñez. Será en el auditorio. También les reconocerán en la placa que situarán al pie de la escultura, en que figurarán el ciclo y el curso que la hicieron.

Hecha a escala

La escultura, realizada a escala de una real, mide casi nueve metros incluyendo la longitud de la cola, que hace curva como si fuera a saltar. Está reforzada con tubos que sueldan las planchas de hierro de tres milímetros de grosor. El interior es hueco y pesa menos de mil kilos. El alumnado le aplicó dos capas de imprimación de la que usa en los barcos para que no oxide, a fin de que dure lo máximo posible.

El Concello la trasladó con una pluma y colocó sobre las piedras del paseo donde se ubicará. Solo falta poner en letras de hierro oxidado el nombre de la localidad, A Pontenova. Su inauguración abrirá la Festa da Troita, que tendrá más sorpresas, porque el escultor de motosierra Eugenio Linares trabajará desde la mañana realizando otra obra de arte, que espera terminar para las tres y media de la tarde del 1 de mayo